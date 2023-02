Ci siamo occupati diverse volte di Revolut sulle nostre pagine, di recente abbiamo visto sia l’introduzione del nuovo piano in abbonamento Ultra, sia la presunta intenzione di proporre ricompense ai clienti che depositano criptovalute. Oggi diamo uno sguardo ad un nuovo servizio introdotto dall’azienda, si chiama “Negozi” e permette di ottenere cashback istantanei fino al 3%.

Revolut offre cashback istantanei sui prodotti di tanti brand grazie al nuovo servizio “Negozi”

Negozi è il nome scelto dalla società per il lancio del nuovo servizio di cahsback, grazie ad esso gli utenti potranno cercare prodotti di marchi di prima fascia all’interno dell’applicazione Revolut.

La lista include numerosi brand quali Lenovo, Samsung, Logitech, The North Face, Nike, Cisalfa Sport, Vivino, Sephora, Farfetch, ma sono presenti anche rivenditori internazionali come Amazon, ASOS e Wish. Sempre grazie all’app avrete accesso all’elenco completo dei partner, costantemente aggiornato.

La nuova funzionalità Negozi non è legata al piano in abbonamento sottoscritto dall’utente, a prescindere da questo infatti gli utenti potranno ottenere un cashback istantaneo fino al 3% per ogni acquisto effettuato presso i retailer, a patto di aver preventivamente utilizzato l’applicazione ed eseguito il pagamento tramite la propria carta Revolut.

A differenza di altre soluzioni simili, che possono richiedere fino a 90 giorni per ottenere il rimborso, il cashback di Revolut è istantaneo; inoltre non sono presenti restrizioni di alcun tipo per beneficiarne, il cashback è infatti disponibile a prescindere da qualsiasi altro bonus promozionale come sconti applicati dai brand o dai rivenditori.

Qualora foste interessati a provare il nuovo servizio, vi rimandiamo al sito ufficiale della società, raggiungibile attraverso il seguente link.

Potrebbe interessarti anche: La prima criptovaluta di Revolut, al lavoro per il token nativo RevCoin