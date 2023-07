Il settore dell’automobilismo e quello della tecnologia viaggiano a braccetto già da qualche anno e nelle scorse ore abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione di come anche i marchi storici più legati alla tradizione sentano la viva necessità di adeguarsi ai tempi: Porsche ha appena annunciato il rilascio di una nuova versione della sua My Porsche App con cui viene consolidato il connubio col mondo Apple: l’app del costruttore teutonico si arricchisce di nuove funzioni avanzate mediante Apple CarPlay.

Porsche con Apple CarPlay: le novità annunciate

In sede di annuncio delle novità in discorso, Porsche si è autodefinita “il primo costruttore del settore automotive ad offrire un accesso semplificato alle funzioni del veicolo tramite CarPlay” ed il CEO di Porsche Digital e CIO di Porsche AG, Mattias Ulbrich, ha parlato di tecnologia e digitalizzazione come di fattori cruciali per il perdurare del fascino di un brand vicino a celebrare i propri 75 anni di vita.

Per quanti non lo sapessero, My Porsche App è il punto di riferimento per la gestione della parte digitale e dei controlli dei veicoli della casa di Stoccarda: dallo stato di carica della batteria alle regolazioni del climatizzatore, fino alle indicazioni del sistema di navigazione, tutte le informazioni essenziali passano da lì. La stessa My Porsche App si integra con servizi di terze parti — come ad esempio Apple Music —, permettendo agli utenti di portare i propri account direttamente nel Porsche Communication Management (PCM).

Il rilascio della nuova versione di My Porsche App integra le funzioni del veicolo all’interno di Apple CarPlay, la cui esperienza d’uso viene arricchita anche delle immagini di specifici modelli di auto. L’integrazione in discorso tocca una serie di funzioni molto utili, che vanno dalle impostazioni audio ai profili sonori, passando per la scelta delle stazioni radio da ascoltare e per la regolazione del climatizzatore e delle luci interne del veicolo. Non manca neppure la possibilità di sfruttare i Comandi Rapidi di Apple CarPlay per gestire una varietà di funzioni in un colpo solo tramite le varie azioni “relax”, “warm up” e “refresh”. Tutto questo senza dimenticare la possibilità di attivare Siri e gestire le funzioni in discorso direttamente con la propria voce.

Come attivare le novità di My Porsche App con CarPlay

Se siete possessori di un veicolo Porsche e fate uso dei servizi Apple, potete ottenere comodamente le novità figlie della suddetta integrazione con una semplice scansione del codice QR visualizzato sul PCM. Infine, il costruttore ha promesso un impegno per il futuro: l’applicazione My Porsche App verrà aggiornata con regolarità, in maniera tale da recepire sempre prontamente le novità di Apple CarPlay e metterle a disposizione dei clienti Porsche.

Badate bene che la novità in discorso debutterà ufficialmente a bordo della nuova Porsche Cayenne, mentre soltanto in un secondo momento — non meglio precisato — toccherà ad altri modelli della gamma. Per qualche dettaglio in più, vi rimandiamo alla pagina di My Porsche App sull’App Store, mentre di seguito trovate il changelog dell’aggiornamento:

Versione 8.0.0

Prova l’integrazione di My Porsche in Apple CarPlay® nella tua nuova Cayenne:

Ora puoi goderti l’esperienza utente specifica per la vettura nell’ecosistema digitale di Apple. Ciò consente di gestire numerose funzionalità della vettura direttamente tramite CarPlay®. Inoltre, l’aggiornamento include le seguenti funzionalità: – Widget sullo stato della vettura: ottieni le informazioni più importanti relative alla vettura direttamente nella schermata iniziale – Servizi EV recentemente adattati per i nuovi modelli Cayenne PHEV – Climatizzazione intelligente a vettura ferma: questo servizio ti ricorda di climatizzare la tua vettura alla temperatura desiderata, in base al meteo e in tempo utile prima della partenza. Ciò è reso possibile dopo una fase di apprendimento nelle località percorse frequentemente.

