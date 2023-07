Il mese scorso l’azienda di Cupertino ha rilasciato su Twitter il primo episodio della serie Apple TV+ Silo, ottenendo decine di milioni di visualizzazioni.

Apple ha deciso che vale la pena adottare una strategia simile anche per Foundation, poiché il primo episodio della seconda stagione di questa serie TV verrà trasmesso in streaming su YouTube.

Il primo episodio della seconda stagione di Foundation in diretta stasera su YouTube

L’episodio uno della seconda stagione della serie Sci-Fi Foundation andrà in diretta su YouTube stasera alle 20:00 ora italiana, in vista del debutto fissato per il 14 luglio.

Le anteprime del primo episodio di quasi tutti gli spettacoli di Apple TV sono disponibili per la visione gratuita all’interno dell’app, ma renderli accessibili sulle piattaforme più popolari dovrebbe aiutare Apple a guadagnare nuovi abbonati.

Foundation è una serie basata sui celebri romanzi di Isaac Asimov e racconta il grandioso viaggio di un gruppo di esiliati con lo scopo di salvare l’umanità e ricostruire la civiltà durante la caduta dell’Impero Galattico.

La prima stagione di Foundation è stata presentata a settembre 2021, tuttavia la produzione dell’attesissima seconda stagione è stata rallentata dalla pandemia e dai continui problemi dovuti alla scarsità di artisti VFX. Si vocifera che una terza stagione della serie sia già in fase di sviluppo, ma Apple non ha ancora ufficializzato nulla in merito.

