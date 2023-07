In occasione del 57° anniversario del debutto a fumetti di Black Panther, EA annuncia un videogioco dedicato al supereroe che verrà sviluppato da Cliffhanger Games in collaborazione con Marvel Games.

EA anticipa che il videogioco di Pantera Nera attualmente in cantiere sarà un action-adventure in terza persona per giocatore singolo ambientato in un mondo che consentirà ai giocatori di sperimentare cosa significa assumere il manto del protettore di Wakanda.

Il nuovo studio EA con sede a Seattle che si occuperà della realizzazione del gioco è guidato da Kevin Stephens che in precedenza era capo di Monolith Productions, sviluppatore di Shadow of Mordor.

In una nota Stephens ha dichiarato che lo staff punta a offrire ai fan di Black Panther un’esperienza definitiva e autentica, offrendo loro più libertà e controllo sulla narrativa di quanto lo studio non abbia mai sperimentato in un videogioco del genere.

Purtroppo la società non ha rivelato altri dettagli del gioco, né per quanto riguarda l’uscita, né per quanto riguarda le piattaforme interessate, inoltre non c’è nemmeno un’immagine del gioco, ma solo il logo del supereroe Marvel, tuttavia è probabile che si tratterà dell’ennesimo open world.

