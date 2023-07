Una settimana ricca di novità per Red Magic, divisione gaming di Nubia, che dopo il nuovo Gaming Tablet e gli smartphone 8S Pro e 8S Pro+, amplia ulteriormente la propria offerta con due prodotti destinati al mondo dei PC gamer desktop. Si tratta nel dettaglio di un monitor top di gamma QD-OLED da 240 Hz e di una tastiera da gioco meccanica destinata agli E-Sports, entrambi decisamente interessanti e ottimizzati sostanzialmente per quella fascia di utenza più esigente che punta sia alle prestazioni che all’estetica.

Red Magic Gaming Monitor 49″ è imponente e velocissimo

Iniziamo col monitor, un mastodontico display da 49″ che utilizza la tecnologia Samsung QD-LED per assicurare non solo performance, ma anche una resa cromatica eccezionale in altri ambiti di utilizzo; parliamo di un pannello con formato 32:9 e una curvatura 1800R, la risoluzione arriva a 5.120x 1440 pixel con un refresh a 240 Hz e tempo di risposta di appena 0,03 ms. Insieme alle tecnologie AMD Free-Sync e NVIDIA G-Sync, abbiamo tutto il necessario per avere un’esperienza fluida in gaming, ma, allo stesso tempo, non mancano la certificazione TRUE BLACK 400 e una copertura DCI-P3 del 99% che rappresentano un ulteriore biglietto da visita in ottica qualità dell’immagine.

Il Red Magic Gaming Monitor QD-OLED non è solo prestazioni ma guarda anche alla connettività e al reparto multimedia; a bordo troviamo infatti ingressi HDMI 2.1 e Display Port 1.4 oltre a una USB-C con supporto per la ricarica veloce a 90 watt, chiudono poi la dotazione due altoparlanti da 5 watt (con microfono) e un design curato anche nell’ergonomia che strizza ovviamente l’occhio ai led RGB. Al momento l’azienda non ha reso noti i dettagli relativi a disponibilità e prezzo del prodotto che comunque dovrebbe giungere sul mercato verso settembre.

Il secondo prodotto annunciato è una tastiera da gioco, per la precisione la Red Magic E-Sport Mechanical Keyboard, periferica che come suggerisce il nome punta agli amanti degli E-Sports e quindi a un segmento che mette al primo posto le prestazioni e la reattività. La tastiera offre una connessione wireless, sia WiFi 2,4 GHz che Bluetooth, vantando tra l’altro un design (personalizzabile) che non ci dispiace affatto.



Parlando di caratteristiche tecniche invece, la tastiera Red Magic è dotata di un chip proprietario a 32 bit che gestisce la connettività e l’illuminazione RGB, garantendo inoltre un tempo di risposta pari a 1 ms con polling rate a 1.000 Hz. Il produttore offre poi due tipologie di switch, red o black: gli switch red hanno una pre-corsa di 1,8 mm e una corsa totale di 4 mm per una forza di attuazione pari a 40 grammi, mentre sugli switch black la pre-corsa passa a 2 mm per una forza di attuazione che sale a 43 grammi.

In chiusura segnaliamo i copritasti realizzati in PBT e la batteria integrata da 4.000 mAh che, secondo i dati dell’azienda, garantisce un’autonomia sono a 200 ore con una singola ricarica. Red Magic E-Sport Mechanical Keyboard sarà disponibile in diverse colorazioni con un prezzo base di 499 yuan, al cambio circa 62 euro; nessun dettaglio sull’eventuale disponibilità nel continente europeo.

