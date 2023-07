Dopo gli Stati Uniti, il furgone Amazon completamente elettrico prodotto da Rivian inizia a servire anche i clienti in Europa.

I veicoli elettrici Amazon di Rivian inizieranno a consegnare pacchi nel Vecchio Continente a partire dalla Germania. Nelle prossime settimane Amazon prevede di lanciare più di 300 di questi furgoni elettrici che circoleranno nelle città di Monaco, Berlino e Dusseldorf.

Sagan Mishoulam, VP di Strategy & Go To Market di Rivian, ha dichiarato che l’azienda è entusiasta del debutto dei suoi veicoli in Germania, aggiungendo che sono stati progettato in collaborazione con i partner di Amazon mettendo al primo posto non solo la comodità e la sicurezza del conducente, ma anche l’ambiente.

Il portavoce di Rivian afferma che la società ha ricevuto un feedback particolarmente positivo dai conducenti negli USA e quindi manifesta un comprensibile entusiasmo per il debutto dei primi veicoli Rivian in Europa.

Tuttavia i furgoni per le consegne Amazon di Rivian in Europa differiscono leggermente nelle dimensioni rispetto a quelli in servizio negli Sati Uniti. I furgoni destinati al Vecchio Continente sono infatti più compatti per essere più manovrabili nelle città europee.

È dunque un buon momento per Rivian, visto che ha recentemente riferito di aver consegnato un totale di 12.640 veicoli nel secondo trimestre, nei quali risultano conteggiati i furgoni Amazon, il camioncino Rivian R1T e il SUV R1S.

