Parole forti, queste, che traducono tuttavia lo spirito con cui Stellantis ha descritto la nuova FIAT Topolino, un’auto elettrica che dichiara essere “adatta alla città e alle persone che cercano una soluzione di mobilità sostenibile accessibile a tutti“. Si tratta di un’anteprima piuttosto che di una presentazione vera e propria, perché di questa nuova auto FIAT ne ha svelato un’immagine, la filosofia e poco altro. Ma considerando il nome che porta e quello che rappresentò la Topolino originaria, si merita quantomeno un quadro veloce.

Perché la nuova FIAT Topolino potrebbe essere rivoluzionaria?

Perché sostanzialmente rappresenta il nuovo concetto di mobilità urbana: è un’auto molto piccola, elettrica ed economica. Ai più giovani può tornare in mente la smart EQ fortwo, nonostante l’ultimo attributo non le calzi poi molto; chi ha qualche anno in più sulle spalle ricorderà proprio la FIAT Topolino, magari non quella del 1936 che spinse migliaia di persone ad acquistare per la prima volta un’auto, ma la “Nuova Topolino”, la 500 della fine degli anni ’50 (e seguenti), da cui questa nuova elettrica prende ispirazione.

A dirla tutta, la FIAT Topolino elettrica in questione deriva evidentemente dalla cugina Citroën Ami, un quadriciclo più che una city car considerando le sue dimensioni lillipuziane. Ma le forme son quelle della 500 citata, che specie nel frontale la ricorda tantissimo, con i due fanali tondi abbracciati da una cornice cromata, l’accenno di paraurti, le ruote con cerchi retrò e il cofano tondeggiante che fa tanto Dolce Vita. Lo stile è quello anche a giudicare dalla scenografia che ha scelto di utilizzare FIAT, che torna anche in alcuni particolari degli interni, ad esempio nell’elemento colorato della sezione posta ai piedi del parabrezza o nel tettuccio apribile vintage. Ma FIAT non ha svelato altro per ora di un’auto che sì, deriva dalla Citroën citata, ma che almeno esteticamente è tutt’altro.

L’idea è tuttavia quella di portare sul mercato auto piccole, economiche ed elettriche pensate apposta per la città, per spostarsi agevolmente in una o due persone senza avere grossi problemi nella ricerca dei parcheggi. Non è un caso quel nome, che si riferisce alla 500 Topolino emblema di un nuovo concetto di mobilità per le persone dell’epoca. E questo nuovo modello incarna proprio quello spirito, facendosi prodotto per i più giovani e per chi i contesti urbani li vive quotidianamente. “La nuova FIAT Topolino svolgerà un ruolo socialmente attivo nella promozione della mobilità elettrica urbana […] per ripensare la guida nelle città e renderla più sostenibile e accessibile a tutti” scrive Stellantis nel comunicato stampa relativo.

Se ci riuscirà o meno è difficile dirlo per ora, ma auto simili possono essere una soluzione concreta per chi non intende rinunciare all’auto per spostarsi in città. Certo, molto dipenderà dal prezzo a cui sarà venduta, ma a giudicare dai meno di 8.000 euro di listino della cugina Ami, è piuttosto probabile che anche questa nuova FIAT Topolino elettrica si posizioni su cifre simili o di poco superiori. Ne sapremo di più prossimamente.

