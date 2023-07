Blackview, azienda famosa soprattutto per i suoi rugged phone, ma anche per tablet e notebook, ha iniziato da poco la commercializzazione del suo nuovo mini PC Blackview MP200, compatto ma con una scheda tecnica di tutto rispetto. Per festeggiare l’evento il produttore ha deciso di avviare una promozione, valida su Amazon, che vi permette di risparmiare più di 100 euro sull’acquisto, davvero niente male.

Prima di scoprire i dettagli della promozione però scopriamo la scheda tecnica del mini PC.

Blackview MP200

Nonostante le dimensioni decisamente ridotte, misura infatti 183,2 x 150 x 75,5 millimetri e pesa 690 grammi, Blackview MP200 può contare su una scheda tecnica di tutto rispetto. Il processore è un Intel Core i5-11400H, un modello di undicesima generazione quindi, affiancato da 16 GB di RAM, espandibile fino a 128 GB, e con un SSD da 512 GB, con la possibilità di alloggiare HDD dalla capacità massima di 2 TB.

Il mini PC viene fornito con un apposito stand che permette di posizionarlo verticalmente, al fine di migliorare la dissipazione del calore e consentire di ottimizzare il cablaggio riducendo allo stesso tempo lo spazio occupato sulla scrivania. Per mantenere sotto controllo le temperature è stato inserito un dissipatore con ventola dedicata in grado di lavorare a 4.300 giri al minuto, così da tenere la temperatura del processore sempre al di sotto dei 40 gradi, anche con carichi di lavoro particolarmente onerosi.

Nonostante la presenza della ventola, Blackview è riuscita a mantenere sotto controllo anche la rumorosità, che sfiora i 40 decibel anche sotto sforzo, un dato decisamente impressionante. In questo modo è possibile utilizzare il mini PC anche in ambiente domestico, magari come media center, senza che debba risultare fastidioso durante l’utilizzo.

Blackview MP200 è pensato per adattarsi alle necessità degli utenti, per questo è in grado di alloggiare fino a 128 GB di RAM, così da assecondare anche carichi di lavoro particolarmente impegnatici, e la possibilità di montare HDD fino a 2 TB offre ampio margine per l’archiviazione locale. Anche la connettività è di ottimo livello, con 4 porte USB 3.2, Display Port, HDMI 2.0, porta USB Type-C, presa da 3,5 mm per cuffie, speaker e microfono, tutto per consentire di trasferire rapidamente dati verso unità esterne di archiviazione e poter sfruttare le capacità multimediali del computer.

È possibile collegare dispositivi 8K al connettore DisplayPort, mentre HDMI 2.0 e USB Type-C permettono il collegamento di dispositivi 4K. Collegando tutte e re le uscite è possibile gestire tre schermi separatamente, aumentando quindi in maniera considerevole la produttività.

Blackview non ha lesinato nemmeno sulla connettività di rete, con una porta RJ45 in rado di operare fino a 1 Gbps, WiFi 6 e Bluetooth 5.2. In questo modo potrete collegarvi a Internet anche se siete distanti da un router, o usare la rete cablata se è più comoda, ma anche collegare mouse, tastiere, speaker e stampanti senza utilizzare fili di alcun genere.

Tutto questo con il sistema operativo più recente di Microsoft, vale a dire Windows 11 Professional, con la possibilità di ricevere regolarmente gli aggiornamenti di sicurezza e sfruttare le versioni più recenti dei software. Sia che si tratti di lavoro che di divertimento, non avrete quindi problemi di sorta da questo punto di vista.

Tutto questo è Blackview MP200, che fino al 12 luglio può essere vostro a soli 375,99 euro invece di 499,99 euro, sfruttando un coupon da 80 euro presente nella pagina e applicando un ulteriore sconto del 5% con il codice MP200MINIPC.

