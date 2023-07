Esselunga lancia una nuova Offerta Tech, stavolta dedicata ad Apple e a uno dei suoi smartphone più recenti: protagonista dell’iniziativa è iPhone 14 nella versione da 128 GB, in promozione solo per qualche giorno. Vediamo i dettagli e dove acquistarlo.

Apple iPhone 14 è in offerta da Esselunga fino al 19 luglio 2023

La nuova Offerta Tech di Esselunga è disponibile nei punti vendita dal 6 al 19 luglio 2023, salvo esaurimento scorte. Considerando che non stiamo parlando di negozi di elettronica, le scorte non saranno particolarmente ricche, quindi vi consigliamo di non tentennare troppo nel caso la proposta sia di vostro interesse.

iPhone 14 è uno smartphone che non ha bisogno di grosse presentazioni: lanciato sul mercato nel mese di settembre 2022 insieme ai fratelli maggiori iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, è il modello meno costoso e il più compatto. Mette a disposizione uno schermo OLED da 6,1 pollici a risoluzione 2532 x 1170 e il processore A15 Bionic a 5 nm, aggiornato rispetto a quello dei modelli precedenti con l’implementazione di un chip grafico a 5 core e affiancato da 6 GB di RAM e almeno 128 GB di memoria interna.

A livello fotografico lo smartphone Apple offre un sensore principale da 12 MP (f/1.5 con OIS e dual pixel PDAF), un sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.4, 120°) e un sensore anteriore da 12 MP (con PDAF e f/1.9). Completa la connettività, ma non aspettatevi la porta USB Type-C: per la ricarica della batteria da 3279 mAh c’è ancora la classica Lightning. Per la scheda tecnica completa potete fare riferimento a questo indirizzo.

iPhone 14 è stato lanciato da Apple al prezzo consigliato di 1029 euro nella versione da 128 GB, ma grazie all’offerta Esselunga potete acquistarlo con uno sconto di più di 200 euro, a 799 euro. Per consultare la lista di negozi dove potete trovare la nuova Offerta Tech potete seguire questo link. Per indecisioni potete dare uno sguardo la nostra recensione al link qui in basso.

