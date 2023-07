Nel panorama dei dispositivi audio, Anker si è sempre distinta per la sua qualità e l’innovazione tecnologica, offrendo prodotti di alto livello a prezzi accessibili. Questa volta, il sub-brand di Anker, Soundcore, ci sorprende con il lancio dei nuovi auricolari ANC (Active Noise Cancellation), i Soundcore Liberty 4 NC. Ma cosa rende questi auricolari così speciali? Andiamo a scoprirlo in questo articolo.

Le nuove Soundcore Liberty 4 NC puntano su ANC e prestazioni audio all’avanguardia

Gli auricolari Soundcore Liberty 4 NC non sono un semplice accessorio audio, ma una vera e propria rivoluzione nel campo dell’ascolto. Il segreto del loro successo risiede nel sistema avanzato di cancellazione del rumore attiva, che può raggiungere una riduzione fino al 98,5%.

Ma come è possibile raggiugere questo risultato? Nel cuore del sistema ANC troviamo tre elementi chiave: un sensore acustico intrauricolare (in-ear) ad alte prestazioni, un driver personalizzato da 11 mm e una camera di isolamento del rumore. Questi componenti, supportati da potenti algoritmi, garantiscono, a detta dell’azienda, un’esperienza audio priva di distrazioni.

Il sistema Adaptive ANC 2.0 è un vero e proprio gioiello tecnologico: due sensori, uno esterno e uno interno all’orecchio, rilevano automaticamente le frequenze sonore dell’ambiente e dei canali uditivi. Queste informazioni vengono poi utilizzate per generare in tempo reale curve di cancellazione del rumore, filtrando ed eliminando efficacemente i suoni indesiderati. Il risultato? Una cancellazione del rumore personalizzata ed estremamente efficace, che si adatta a diversi ambienti e alle forme individuali dei canali uditivi.

Non solo silenzio e tranquillità, ma anche alta fedeltà sonora. Gli auricolari Soundcore Liberty 4 NC sono dotati di un driver da 11 mm realizzato su misura in polimero a cristalli liquidi (LCP). Questo materiale, noto per le sue eccellenti proprietà acustiche, assicura un suono di alta qualità con voci chiare ai medi, alti dettagliati e una riproduzione accurata dei bassi, anche per le note più gravi. Non solo, gli auricolari supportano l’audio ad alta risoluzione, vantano la certificazione Hi-Res Wireless e sono compatibili con il codec LDAC.

Per un segnale acustico ancora più chiaro e una riduzione della distorsione, le Soundcore Liberty 4 NC utilizzano un sensore audio intrauricolare. Questo, insieme alla lunga durata della batteria – fino a 10 ore con una sola ricarica (8 ore con ANC) e fino a 50 ore con la custodia di ricarica wireless (40 ore con ANC) – rende questi auricolari un must-have per ogni appassionato di musica. A completare il pacchetto, le cuffie vantano la certificazione IPX4 contro acqua e polvere, ideale per l’utilizzo durante l’attività fisica, e ben 6 microfoni.

Prezzo e disponibilità delle Soundcore Liberty 4 NC

Se siete interessati a provare i nuovi auricolari Soundcore Liberty 4 NC, sarete felice di sapere che sono già disponibili sia sullo store ufficiale europeo sia sullo store italiano di Amazon. Sul sito ufficiale è possibile scegliere tra ben cinque affascinanti colorazioni: Velvet Black, Clear White, Navy Blue, Light Blue e Pastel Pink. Su Amazon, invece, sono disponibili solo i classici bianco e nero ad un prezzo di listino di 89,99 euro. È importante menzionare che su Amazon è attualmente disponibile uno sconto di 20 euro fino al 9 luglio 2023, tuttavia il nostro consiglio è quello di affrettarsi poiché l’offerta è valida solo fino ad esaurimento scorte.

