All’inizio dell’anno Roborock ha lanciato negli USA il robot lavapavimenti Q Revo con potenza di aspirazione fino a 5.500 Pa e sollevamento automatico del mocio. Ora l’azienda ha annunciato il prezzo e la disponibilità in Europa di questo prodotto per la casa intelligente.

Roborock Q Revo è in grado di pulire efficacemente i pavimenti grazie alla tecnologia VibraRise, inoltre può sollevarsi automaticamente fino a 7 mm di altezza quando rileva un tappeto per evitare di bagnarlo, mentre la spazzola in gomma aiuta a prevenire i grovigli.

La navigazione affidata ai sensori LiDAR che consentono all’aspirapolvere di pianificare un percorso efficiente evitando gli ostacoli in modo che il robot non urti oggetti e suppellettili.

La docking station autopulente è capace di lavare e asciugare il mocio, svuotare la pattumiera e riempire il serbatoio dell’acqua, il tutto in completa autonomia.

Il robot pulitore Q Revo può essere gestito tramite l’app Roborock che offre la possibilità di impostare le zone vietate e regolare il programma di pulizia, inoltre sono supportati gli assistenti digitali Amazon Alexa, Google Assistant e Siri.

Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità, il robot lavapavimenti Roborock Q Revo sarà in vendita dal 14 luglio al prezzo di 849 euro. Il prodotto sarà acquistabile anche su Amazon.

