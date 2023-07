Una delle novità in arrivo su iOS 17 è la funzionalità StandBy che trasformerà l’iPhone in uno smart display quando il dispositivo è in carica e in posizione orizzontale. In questo modo il display mostrerà l’ora e il meteo offrendo un’ampia selezione di quadranti e widget.

Ora sembra che l’azienda con sede a Cupertino stia lavorando su un display di grandi dimensioni che offrirebbe una funzionalità analoga.

Oggi Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che Apple starebbe sviluppando un display di grandi dimensioni che sarebbe alimentato da un nuovo chip della serie A che gli consentirebbe di offrire alcune funzionalità quando non viene utilizzato, in particolare una che lo trasformerebbe in un enorme display intelligente ispirato alla funzionalità StandBy di iOS 17.

Il chip A13 Bionic che anima l’attuale Studio Display di Apple gestisce le funzionalità “Hey Siri”, l’audio spaziale e il Center Stage che utilizza l’apprendimento automatico per aiutare la fotocamera ultra-wide integrata a mantenere inquadrato l’utente mentre utilizza un’app video come FaceTime quando è connesso a un iPad o Mac.

Gurman ritiene che un nuovo Apple Studio Display con la possibilità di trasformarsi in uno smart display in modalità a basso consumo verrà probabilmente svelato non prima del prossimo anno.

Potrebbe interessarti: Il nuovo Mac Pro con M2 Ultra smontato da iFixit, fra conferme e qualche sorpresa