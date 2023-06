Microsoft ha da poco annunciato l’integrazione dell’intelligenza artificiale di Microsoft Shopping in Bing ed Edge, con lo scopo di semplificare la ricerca, la scoperta e l’acquisto di prodotti online attraverso una serie di strumenti che diano all’utente la possibilità di ottenere le informazioni di cui ha bisogno senza necessità di visitare molteplici siti.

Queste nuove funzionalità sono state introdotte in Bing ed Edge a partire dagli Stati Uniti, con un rollout negli altri mercati del mondo nei mesi a venire, e non sono altro che il risultato di tutta una serie di sforzi messi a punto da Microsoft per aiutare i consumatori negli acquisti.

Microsoft Edge è sempre stato in prima linea in questo senso grazie a diverse funzionalità integrate nel browser e legate allo shopping, come Coupon, Cashback e comparatori dei prezzi che hanno fatto risparmiare più di 3 miliardi di dollari agli acquirenti di tutto il mondo.

Come funziona Microsoft Shopping in Bing ed Edge

Le Guide all’acquisto di Bing sono guide all’acquisto personalizzate per aiutare gli utenti a trovare ciò di cui hanno bisogno anche quando non sono sicuri di cosa cercare. Queste guide utilizzano l’intelligenza artificiale per generare una lista di suggerimenti su cosa cercare in ogni categoria, offrendo anche prodotti suggeriti e specifiche di prodotti simili affiancati in una tabella di confronto. In questo modo gli utenti possono confrontare rapidamente le varie opzioni a loro disposizione.

Le Guide all’acquisto sono in rollout graduale in tutto il mondo ed è possibile accedervi anche attraverso la sidebar di Bing presente all’interno di Microsoft Edge.

Nel video in alto è possibile notare che viene chiesto a Bing cosa potrebbe servire al college, generando poi una lista di possibili prodotti tramite l’apposita guida all’acquisto. Una volta selezionato un prodotto di nostro interesse (in questo caso delle cuffie), Microsoft Edge offre una funzione di sintesi delle recensioni che consente agli utenti di ottenere un’idea generale dei commenti e delle opinioni dei clienti su quel determinato prodotto, il tutto attraverso la sidebar di Bing.

Dopo aver visionato recensioni e commenti e aver scelto il prodotto desiderato, Microsoft Shopping aiuta gli utenti a trovare il miglior prezzo e il momento giusto per acquistare attraverso una funzione di comparazione dei prezzi e una di cronologia dei prezzi.

È inclusa inoltre una funzione di Price Match che monitora i prezzi degli articoli e aiuta gli utenti a richiedere un corrispondente sconto se il prezzo scende dopo l’acquisto (per il momento negli USA), una per applicare autonomamente eventuali coupon disponibili e persino una funzione per seguire il tracking della spedizione del prodotto direttamente dalla sidebar e senza dover accedere alla propria mail.

Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al blog ufficiale di Microsoft a questo indirizzo.