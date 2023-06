La lunga attesa è stata pienamente ripagata: nella giornata di oggi, 29 giugno 2023, Virgin Galactic ha completato con successo il proprio primo volo commerciale, facendo sventolare anche il tricolore italiano: il primo cliente della compagnia statunitense, infatti, è stato proprio il nostro Paese, con tre membri dell’Aeronautica Militare Italiana e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) saliti a bordo allo scopo di condurre ricerche sulla microgravità.

Virgin Galactic: finalmente ci siamo

I lavori che hanno portato Virgin Galactic ha raggiungere questo significativo traguardo erano iniziati un decennio fa, con il primo tentativo nel 2014 non andato a buon fine e la necessità di apportare degli aggiornamenti alla nave madre VMS Eve. Dieci anni più tardi, è arrivato il momento tanto atteso: il volo suborbitale Galactic01 ha portato la navicella VSS Unity ad un’altitudine di circa 52 miglia, con atterraggio completato circa 15 minuti più tardi alla base Spaceport America, vicino Truth or Consequences (New Mexico).

Il successo della missione è stato annunciato tramite i propri canali social direttamente da Virgin Galactic, che non ha mancato di condividere la propria soddisfazione con Aeronautica Militare Italiana e Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Ricordiamo che a comporre l’equipaggio della SpaceShipTwo erano: il colonnello Walter Villadei, il tenente colonnello Angelo Landolfi e l’ingegnere Pantaleone Carlucci del CNR. Scopo del volo è la missione “Virtute 1“ — il cui nome fa sperare che ne vedremo delle altre —, nella quale confluiscono 14 esperimenti multidisciplinari che spaziano dalla medicina alla fisica dei fluidi, dalla fisiologia ai materiali avanzati.

Per maggiori dettagli sulla missione e sul significato di questo successo per Virgin Galactic che — più in generale — per il settore del turismo spaziale, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato alla missione. Intanto, per voi appassionati di spazio, ecco una selezione di film da non perdere.

