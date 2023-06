In data odierna, Razer — marchio che non ha bisogno di presentazioni, specialmente quando si parla di prodotti dedicati al gaming e allo streaming — ha presentato ufficialmente le nuove Moray, delle cuffie auricolari monitor di tipo in-ear che puntano tanto sull’aspetto della comodità, promettendo di farsi utilizzare anche nelle sessioni più prolungate senza fatica, senza rinunce sul piano della qualità sonora.

Razer Moray: caratteristiche e dettagli principali

Questo prodotto segna una prima volta assoluta per il marchio: le Razer Moray sono le sue prime cuffie in-ear monitor (IEM) e arrivano sul mercato con una buona dose di ambizione.

Le Razer Moray non sono un prodotto rivolto al pubblico generalista, quanto piuttosto delle cuffie con un target ben preciso: la platea degli streamer, dei gamer e dei creatori di contenuti desiderosi di un prodotto in grado di sposare qualità sonora e forma ergonomica a basso profilo. Quest’ultima, secondo il produttore, si adatta al canale uditivo, limitando la fatica nell’ascolto e consentendo un utilizzo prolungato.

Dal punto di vista tecnico, parliamo di cuffie con design ibrido a doppio driver: uno ad armatura bilanciata per per alti cristallini e uno dinamico per basse frequenze corpose. La qualità delle Razer Moray è testimoniata dalla certificazione THX: i test condotti hanno portato ad elogiarne dialoghi chiari, esperienza con distorsioni al minimo, isolamento dal rumore esterno sopra la media — fino a -36 dB — e una qualità audio elevata per utilizzo in gaming e streaming. Completano il pacchetto i cavi OFC MMCX intrecciati e le punte intercambiabili in tre diverse taglie.

Ecco le parole scelte da Alvin Cheung, Senior Vice President della Hardware Business Unit di Razer, per presentare al mondo questo nuovo prodotto:

«Il lancio di Moray segna l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per Razer. Si tratta di un’evoluzione nell’audio per il gaming, progettato per offrire agli streamer audio ad alta definizione e comfort per tutto il giorno. Con Razer Moray, portiamo l’eccezionale qualità audio tipicamente associata alle cuffie monitor in-ear non solo agli streamer, ma pure ai giocatori. Inoltre, siamo orgogliosi di annunciare che questo prodotto ha ottenuto la certificazione THX, abito golden standard globale per la fedeltà audio».

Tornando al dato tecnico, qui sotto potete leggere una sintesi delle caratteristiche principali delle nuove cuffie IEM Razer Moray:

isolamento passivo : fino a 36 dB

: fino a 36 dB impedenza : 32 ohm a 1 kHz

: 32 ohm a 1 kHz sensibilità : 106 dB

: 106 dB risposta in frequenza : 20 Hz – 24 kHz

: 20 Hz – 24 kHz formato : in-ear

: in-ear cavi inclusi: OFC MMCX da 1,6 metri, scollegabili, con guaine flessibili a spirale elastiche e presa a L a 4 poli (con placcatura in oro).

La dotazione inclusa nella confezione di vendita comprende:

cuscinetti in silicone in 3 taglie

cuscinetti in memory foam in 3 taglie

moschettone Razer

custodia con chiusura zip restistente agli spruzzi.

Prezzo e disponibilità

Le nuove cuffie IEM Razer Moray vengono proposte al prezzo di listino di 149,99 euro e sono disponibili all’acquisto già a partire da oggi sia sul sito ufficiale del produttore che presso i rivenditori autorizzati. In particolare, qui sotto trovate il link per acquistarle subito su Amazon:

Acquista Razer Moray su Amazon.it

