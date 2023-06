Tra i dispositivi che OnePlus ha in programma di lanciare nel corso delle prossime settimane troviamo anche OnePlus Nord Buds 2r, le nuove cuffie true wireless del produttore cinese di fascia bassa.

Nelle scorse ore il team di OnePlus ha confermato che le cuffie OnePlus Nord Buds 2r saranno lanciate in India il 5 luglio e saranno disponibili attraverso vari canali, Amazon inclusa.

Cosa sappiamo delle cuffie OnePlus Nord Buds 2r

Le nuove cuffie di OnePlus saranno disponibili in India in due colorazioni (Deep Gray e Triple Blue) e potranno contare su un design in-ear.

Stando a quanto è stato svelato dal popolare leaker Mukul Sharma su Twitter, le cuffie OnePlus Nord Buds 2r potranno contare su driver da 12,4 mm, un design con 4 microfoni, una scocca con certificazione IP55 (resistenza a schizzi e polvere), fino a 38 ore di autonomia in riproduzione (ciò grazie anche alla batteria della custodia di ricarica) e 3 profili audio.

Stando alle indiscrezioni, le nuove cuffie di OnePlus non dovrebbero vantare un sistema di cancellazione attiva del rumore (presente, invece, su OnePlus Nord Buds 2, auricolari che possono contare anche sul supporto al Bluetooth 5.3 e su controlli touch per la gestione delle chiamate e della musica).

Per quanto riguarda il prezzo, infine, OnePlus Nord Buds 2r in India dovrebbero arrivare sul mercato a 2.999 rupie, pari al cambio a circa 33 euro.

Oltre a OnePlus Nord Buds 2r, il 5 luglio produttore cinese dovrebbe anche lanciare i prossimi smartphone della serie Nord, ossia OnePlus Nord 3 e OnePlus Nord CE 3 5G. In sostanza, per OnePlus si preannuncia un’estate piuttosto calda.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di OnePlus per scoprire quando i nuovi device del popolare brand cinese arriveranno anche in Europa e in quali fasce di prezzo si andranno a posizionare.

