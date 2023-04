Le OnePlus Nord Buds 2 sono un nuovo paio di cuffiette wireless presentate oggi da OnePlus assieme a uno smartphone: Nord CE 3 Lite. Sono entrambi dei prodotti di fascia medio-bassa, come si intuisce anche dal “Nord”, prodotti che puntano a offrire soprattutto un buon rapporto qualità-prezzo.

Anche se costano 69 euro, la scheda tecnica di queste cuffie è piuttosto completa, considerando la presenza della tecnologia di cancellazione del rumore ANC, di varie tecnologie audio e di una buona autonomia. Ma scopriamole meglio nei dettagli.

Caratteristiche e funzioni delle OnePlus Nord Buds 2

Sono delle cuffie true wireless di tipo in-ear, dotate di altoparlanti in titanio piuttosto grandi, da 12,4 mm. Ciò nonostante queste OnePlus Nord Buds 2 sono molto piccole e leggere: misurano 21,05 mm di altezza, 27,5 mm di larghezza e 24,4 mm di spessore per un peso di circa 4,7 grammi ciascuna. La custodia, che funziona anche come dispositivo di ricarica, pesa invece 37,5 grammi. Sono inoltre dotate di quattro microfoni (due per ciascun auricolare) e sono resistenti sia agli schizzi d’acqua e al sudore che alla polvere, tenuta garantita dalla certificazione IP55. Da segnalare anche la sensibilità del driver di 111 dB ± 3 dB 1 kHz 179mV, la risposta in frequenza da 20 Hz a 20.000 Hz e la presenza di 3 inserti in silicone in taglia S, M e L.

Per il resto, la scheda tecnica delle OnePlus Nord Buds 2 cita il Bluetooth 5.3, la bassa latenza (94 ms), il supporto ai comandi touch e un’autonomia niente male, considerando le 5 ore con ANC attivo e le 7 da spento. OnePlus promette fino a 27 ore di autonomia complessiva con AAC e ANC attivi (ben 36 da spenti) servendosi del supporto della custodia di ricarica, che permette fra l’altro di ottenere ben 5 ore di riproduzione in appena 10 minuti di ricarica, secondo quanto dichiarato. Complessivamente, una ricarica impiega 90 minuti, se le batterie delle cuffie (da 41 mAh) e della custodia (da 480 mAh) sono completamente scariche.

Numeri a parte, queste nuove cuffiette di OnePlus promettono un’efficacia particolare nella riproduzione delle basse frequenze, che grazie agli algoritmi di BassWave riescono a donare una resa efficace sia nell’ascolto di musica che in chiamata. Merito anche del driver da 12,4 e del foro posto nella parte posteriore degli auricolari

Come anticipato, sono dotate anche della tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC), che permette di ridurre i rumori ambientali fino a un massimo di 25 dB, funzione a cui è collegata anche Advanced Clear Call che aiuta chi ascolta a percepire la propria voce in maniera chiara, e alla modalità trasparenza, utile nei casi in cui si desidera percepire bene l’ambiente circostante.

Oltre al formato Advanced Audio Coding (AAC), le cuffie OnePlus Nord Buds 2 supportano anche il Dolby Atmos che mira a offrire un audio coinvolgente e al sintonizzatore audio Dirac. È tuttavia riservato agli smartphone OnePlus l’accoppiamento rapido in 0,3 secondi tramite Fast Pairing. Non manca inoltre la possibilità di personalizzare la cifra sonora delle cuffie scegliendo fra vari preset adatti a gusti e generi musicali diversi, tramite l’app companion HeyMelody.

Disponibilità e prezzo delle OnePlus Nord Buds 2

Le OnePlus Nord Buds 2 sono disponibili in Italia da oggi, 4 aprile 2023, nei colori bianco e nero (Lighning White e Thunder Gray). Costano 69 euro e le potete acquistare sullo store ufficiale di OnePlus, anche se presto dovrebbero essere disponibili anche su Amazon.

