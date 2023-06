Xiaomi Smart Band 7 è un dispositivo indossabile che il produttore cinese ha presentato sul mercato il 24 maggio 2022. Rispetto al predecessore la nuova smartband arriva con un display AMOLED più grande, una batteria che promette un’autonomia maggiore, più profili sportivi e altro ancora. Ora questo braccialetto smart di Xiaomi è in offerta su Amazon con uno sconto del 28% sul prezzo di listino.

Xiaomi Smart Band 7 è stata lanciata a 59,99 euro, ma ora potete acquistarla in offerta su Amazon a 42,90 euro. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon con spese di spedizione incluse nel prezzo e consegna stimata entro pochi giorni dall’acquisto.

Con l’occasione ricordiamo che Xiaomi Smart Band 7 offre uno schermo AMOLED di forma ovale da 1,62 pollici con risoluzione 192 x 490 pixel (326 ppi di densità) e una luminosità massima di 500 nit. Il pannello supporta la modalità Always On Display, limitata ad alcune watch face.

Purtroppo non è presente il supporto GPS o NFC, ma in compenso è possibile misurare il livello di ossigeno nel sangue grazie al sensore SpO2. Non mancano il lettore per la frequenza cardiaca e la possibilità di tracciare più di 100 tipologie di attività fisica. La batteria è da 180 mAh e fornisce un’autonomia dichiarata fino a 15 giorni con un utilizzo normale e fino a 9 giorni con un utilizzo intenso.

Se ritenete che Xiaomi Smart Band 7 faccia al caso vostro potete approfittare dell’offerta Amazon utilizzando il link che trovate a seguire, dove potete controllare tutti i dettagli dell’offerta e completare l’acquisto prima che le scorte si esauriscano.

