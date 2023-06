ROG Rapture GT-AXE16000 e ROG Rapture GT6 rappresentano le ultime aggiunte al catalogo ASUS ROG – Republic Of Gamers – in fatto di gaming online e in particolare di sistemi dedicati al networking di fascia alta. Pensati e ottimizzati per garantire un’esperienza ludica senza compromessi anche durante le sessioni di gioco più lunghe, questi dispositivi puntano non solo alle prestazioni, ma anche a una copertura ottimale in quegli ambienti di certe dimensioni dove spesso diventa complicato ottenere una ricezione ottimale nei punti più distanti dal router.

ASUS ROG Rapture GT-AXE16000: il primo router Wi-Fi 6E quad-band al mondo

Si parte con ASUS ROG Rapture GT-AXE16000, il primo router WiFi 6E quad-band al mondo destinato al gaming. Equipaggiato con una CPU quad-core Broadcom (a 2.0 GHz e 64 bit) e tecnologia ASUS RangeBoost Plus per una copertura ottimale, questo router è in grado di garantire una velocità di trasferimento dati di picco sino a 16.000 Mbps; il design non si discosta dai prodotti ROG di precedente generazione, risultando decisamente elaborato con un effetto a specchio sulla parte superiore dello chassis che si sposa bene con gli effetti RGB.

Estetica a parte, sempre soggettiva, il nuovo router ASUS guarda anche alla versatilità per quanto riguarda le connessioni cablate; a bordo troviamo infatti due porte WAN/LAN da 10 Gbps, una porta WAN da 2,5 Gbps e quattro porte LAN da 1 Gbps, mentre la configurazione quad-band prevede invece una banda di frequenza da 6 GHz, due da 5 GHz e una da 2,4 GHz. A queste caratteristiche poi si aggiungono altre ottimizzazioni e funzionalità proprietarie pensate per accaparrarsi i favori degli utenti più esigenti; tra queste segnaliamo l’accelerazione gaming a tre livelli, VPN Fusion (per l’esecuzione simultanea di una connessione VPN e standard) e opzioni di sicurezza avanzata grazie ad ASUS AiProtection Pro e Instant Guard.

ROG RAPTURE GT6: nuovo look e funzionalità per il sistema mesh ASUS

Se ROG Rapture GT-AXE16000 è il primo router WiFi 6E quad-band da gaming, ROG Rapture GT6 viene proposto come il primo sistema Wi-Fi mesh ROG espressamente progettato e ottimizzato per i giocatori online. Caratterizzato da un design premium, ROG Rapture GT6 si distingue sicuramente per linee eleganti e pulite, merito delle antenne “spostate” dall’esterno al suo interno; per gli amanti del genere, spicca il logo Aura RGB e l’incisione del noto claim ROG “For those Who Dare”. Dotato anche di generose prese d’aria, Rapture GT6 è disponibile in due colorazioni, nero e Moonlight White.

Passando alle caratteristiche più tecniche, siamo di fronte a un sistema Wi-Fi 6 tri-band che garantisce una larghezza di banda fino a 10.000 Mbps, grazie a due bande da 5 GHz fino a 4.804 Mbps e una banda da 2.4 GHz fino a 574 Mbps; ma non è tutto, la tecnologia ASUS RangeBoost Plus integrata, in coppia con le nove antenne interne in dotazione, permette di avere una copertura ottimale su una superficie di 540 metri quadrati. Non manca poi una porta WAN da 2,5 Gbps e l’aggregazione LAN, supporto Instant Guard 2.0 e ASUS AiProtection, mentre il framework DNA ROG gestisce l’accelerazione di gioco a tre livelli per prevenire il jitter, ridurre il ritardo, ridurre i ping e ottimizzare le prestazioni globali.

Disponibilità e prezzi in Italia

ROG Rapture GT-AXE16000 e ROG Rapture GT6 sono disponibili sugli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e presso gli altri rivenditori come Amazon Italia – ROG Rapture GT-AXE16000 e ROG Rapture GT6 – rispettivamente con un prezzo di 679 euro, 349,99 euro per la confezione da un nodo del ROG Rapture GT6 e 619,99 euro per la variante a due nodi.

