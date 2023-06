ASUS Zenbook S 13 OLED è un nuovo notebook super sottile e leggero che l’azienda taiwanese ha annunciato in Italia esattamente due mesi fa. E visto che da oggi è disponibile all’acquisto, ecco un veloce riassunto con le caratteristiche, le immagini e le peculiarità principali di un notebook di fascia media spesso poco più di 1 cm che pesa 1 kg.

Caratteristiche tecniche di ASUS Zenbook S 13 OLED

ASUS Zenbook S 13 OLED monta un display OLED HDR NanoEdge da 13,3 pollici con rapporto d’aspetto di 16:10, risoluzione di 2,8 K 2880 x 1800 pixel, 550 nit di luminosità di picco, copertura della gamma di colori DCI-P3 al 100% e tempi di risposta di 0,2 ms.

Sotto il cofano di questo notebook Windows 11 c’è un processore Intel Core i7-1335U affiancato da una scheda grafica integrata Intel Iris Xe Graphics, da 16 GB di RAM LPDDR5 e da un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 Performance da 1 TB. La batteria è invece da 63 Wh: promette fino a 14 ore di autonomia e si ricarica in 49 minuti del 70%, secondo quanto dichiarato dal produttore.

Nonostante lo spessore esiguo di 10,9 mm, ASUS Zenbook S 13 OLED integra un discreto ventaglio di porte con una USB 3.2 Gen type A, due Thunderbolt 4, una HDMI 2.1 e un ingresso jack audio da 3,5 mm. Per il resto, è necessario sottolineare la presenza del Wi-Fi 6E, del Bluetooth 5.3, di una tastiera retroilluminata con corsa dei tasti di 1,1 mm, dell’audio certificato Harman Kardon con Dolby Vision e Dolby Atmos, e di una fotocamera Full HD con funzione IR per Windows Hello. Per maggiori informazioni vi rimandiamo a questo articolo.

Prezzo e disponibilità di ASUS Zenbook S 13 OLED

ASUS Zenbook S 13 OLED è disponibile in Italia da oggi nel colore Bastal Grey al prezzo di 1.599 euro. Lo potete acquistare direttamente sullo store di ASUS, ma non escludiamo che presto arrivi anche su Amazon e su altri rivenditori di terze parti.

