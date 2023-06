ASUS ROG Zephyrus G14 debutta sul mercato italiano nella sua ultima incarnazione che vede il noto notebook gaming ASUS abbracciare la piattaforma AMD Ryzen 7000 Mobile e la recente NVIDIA GeForce RTX 4060 Mobile. Il ROG Zephyrus G14 GA402 (2023) porta avanti la tradizione del brand ROG – Republic of Gamers – sia in fatto di design che di prestazioni, cercando allo stesso tempo di ottimizzare gli ingombri e il peso, elemento sempre più ricercato su questa tipologia di notebook.

ASUS ROG Zephyrus G14: il meglio della tecnologia ROG

Prima di vedere la piattaforma hardware un cenno al design e alla qualità costruttiva di questo notebook gaming, caratterizzato da un coperchio in alluminio rinforzato con litografia nanoimprint e abbinato a una targhetta Prismatic Logo in tonalità olografica. Sul coperchio sono presenti 14.969 fori di precisione fresati a CNC o una pellicola prismatica brillante, mentre la parte laterale è stata rivista per rendere le linee più snelle. Anche sulla parte inferiore della scocca troviamo una copertura in metallo forato, mentre per le colorazioni ASUS offre Moonlight White e Eclipse Gray.

Degni di nota anche la tastiera ErgoLift – formato 16:10 – con tecnologia Overstroke e l’audio surround virtuale a 5.1.2 canali con Dolby Atmos e sei modalità preimpostate. Passando al dislay invece, Zephyrus G14 offre un pannello Nebula HDR 14″ (QHD 16:10) con refresh a 165Hz e una luminosità di picco a 500 nit (è anche DCI-P3 100%).

A gestire questo gioiellino troviamo un processore AMD Ryzen 9 7940HS (8 core/16 thread) con 16GB di RAM DDR5 e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop 8GB, ovviamente con supporto Adavanced Optimus, DLSS 3.0 e un TGP fino a 125 watt; il sistema di raffreddamento, ROG Intelligenet Cooling, è uno dei migliori in circolazione e utilizza una camera di vapore insieme a un composto termico a metallo liquido per garantire le migliori prestazioni anche in fatto di dissipazione.

Chiudono la dotazione due porte USB Tipo-C (una con power delivery e DisplayPort 1.4), due USB 3.2 Tipo-A e un lettore schede Micro SD. In ottica connettività troviamo WiFi 6E e Bluetooth 5.3, senza dimenticare infine la webcam IR 1080p e un SSD PCI-E 4.0 da 1TB per lo storage; chiude il dato relativo alla batteria, un’unità da 76 WHr. ASUS ROG Zephyrus G14 è disponibile da subito a un prezzo di 2.449 euro, proprio in queste ore però è possibile acquistarlo con uno sconto di 50 euro – a 2.399 euro – sullo shop ufficiale ASUS.

