La gamma di offerte Sky si rinnova con una nuova promozione con Netflix incluso e Buono Amazon in regalo. Fino al prossimo 29 giugno, infatti, tutti i nuovi clienti che sceglieranno Sky hanno la possibilità di attivare il piano Intrattenimento Plus con prezzo scontato per 18 mesi e con il bonus aggiuntivo rappresentato dal già citato Buono Amazon. Vediamo tutti i dettagli in merito alla promozione in corso che permette di accedere a Netflix a prezzo ridotto.

Sky e Netflix: la nuova offerta con buono Amazon incluso è valida fino al 29 giugno

La nuova promozione, disponibile da oggi, permette di attivare il piano Intrattenimento Plus di Sky al prezzo scontato di 19,90 euro per i primi 18 mesi. L’offerta non ha vincoli di permanenza successivi al termine del periodo di prezzo scontato. Di conseguenza, dopo i 18 mesi, sarà possibile scegliere se passare ad un’altra offerta Sky oppure effettuare la disdetta dell’abbonamento.

Il piano proposto in sconto da Sky include:

Sky TV con tutti i contenuti di intrattenimento presenti sulla piattaforma (serie TV, show, documentari e molto altro)

con tutti i contenuti di intrattenimento presenti sulla piattaforma (serie TV, show, documentari e molto altro) Netflix con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare agli altri piani, Standard e Premium, pagando solo la differenza di prezzo

con e possibilità di passare agli altri piani, Standard e Premium, pagando solo la differenza di prezzo Sky Go per accedere ai contenuti Sky anche da smartphone, tablet e PC

per accedere ai contenuti Sky anche da smartphone, tablet e PC un Buono Amazon da 75 euro erogato una volta completata l’attivazione dell’abbonamento tramite procedura online

Come sottolineato in precedenza, l’offerta prevede un costo scontato per 18 mesi ed è attivabile entro il prossimo 29 di giugno. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto:

Ricordiamo, inoltre, che, fino al prossimo 2 di luglio, è disponibile un’altra offerta molto interessante: Sky TV + Sky Sport è attivabile a 30,90 euro al mese. Per i nuovi clienti, inoltre, c’è un monopattino elettrico Acer gratuito (dal valore commerciale di 399 euro). Per maggiori dettagli sulla promozione in questione è possibile seguire il link qui di sotto.

