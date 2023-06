È il momento di attivare una nuova offerta Sky: fino al prossimo 2 luglio, infatti, è disponibile un nuovo bundle in offerta che viene arricchito da un bonus di benvenuto molto interessante. Per tutti i nuovi clienti Sky c’è la possibilità di attivare l’offerta con Sky TV e Sky Sport al costo di 30,90 euro al mese per 18 mesi ricevendo, in aggiunta, un monopattino elettrico Acer in regalo. Vediamo tutti i dettagli in merito alla promozione.

Sky TV + Sky Sport: prezzo scontato e monopattino elettrico da 399 euro in regalo

La nuova promozione di Sky include:

Sky TV con tutto l’intrattenimento della programmazione Sky (serie tv, show, documentari etc.)

con tutto l’intrattenimento della programmazione Sky (serie tv, show, documentari etc.) Sky Sport con tutti gli eventi sportivi (Champions League, Formula 1, Moto GP etc.)

con tutti gli eventi sportivi (Champions League, Formula 1, Moto GP etc.) Sky Go per guardare gli eventi del proprio abbonamento anche da PC, smartphone e tablet

per guardare gli eventi del proprio abbonamento anche da PC, smartphone e tablet un monopattino Acer del valore di 399 euro in regalo

La nuova promozione garantisce, quindi, l’accesso ad un bundle completo, con tutto lo sport e l’intrattenimento della programmazione di Sky, andando ad aggiungere il monopattino elettrico come, gradito, bonus di benvenuto. Si tratta di un’ottima opportunità per attivare un nuovo abbonamento con Sky, anche considerando il prezzo. L’offerta in corso presenta un costo di 30,90 euro al mese per 18 mesi (invece che 45 euro al mese).

Al termine del periodo promozionale, inoltre, non ci sono vincoli. I clienti Sky potranno scegliere se continuare a usufruire dell’abbonamento, passare, senza costi, ad una nuova offerta, considerando le opzioni che saranno disponibili al momento, oppure interrompere l’abbonamento senza vincoli di alcun tipo e, soprattutto, senza costi di uscita. Per sfruttare la promo, valida fino al prossimo 2 luglio in esclusiva online, è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

