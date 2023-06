Apple ha recentemente ottenuto un brevetto per “un pannello posteriore resistente all’abrasione in vetro o metallo” che potrebbe essere utilizzato su iPhone, iPad e MacBook.

L’idea sarebbe di usare “più di un materiale per il telaio” e secondo il brevetto Apple ha sviluppato una “matrice modellabile” composta da “elementi resistenti all’abrasione” che sono più duri dei materiali circostanti.

Il diagramma allegato alla documentazione mostra una serie di perline distribuite in modo regolare con una distanza media compresa tra 10 e 100 micron e mostra anche come sarebbero il logo Apple e la fotocamera in aree prive di elementi resistenti all’abrasione.

Questa soluzione permetterebbe alle persone di non nascondere il design del loro iPhone, cosa che Apple molto probabilmente preferirebbe.

Questo brevetto potrebbe vedere la luce come no, tuttavia non si può escludere che questa innovativa superficie possa debuttare già sulle prossima gamma iPhone 16, della quale già si vocifera tra ritorni di fiamma e dimensioni esagerate.

Potrebbe interessarti: Apple rilascia le beta 3 di iOS 16.6, iPadOS 16.6, watchOS 9.6, tvOS 16.6 e macOS 13.5