In occasione della bella stagione in arrivo varie catene elettroniche ed e-commerce hanno iniziato a lanciare varie promozioni a tema estivo, come ad esempio Euronics col Black Friday d’Estate o Unieuro con (Hypnotic) Black Friday. Si avvicina fra l’altro anche il Prime Day di Amazon, previsto fra qualche settimana, ragion per cui non sorprende trovare qualche buona occasione già ora, in un periodo piuttosto caldo per gli sconti sulla tecnologia e non solo.

Da parte sua eBay ha appena lanciato un nuovo coupon valido su un sacco di prodotti, che offre uno sconto extra del 10%, fino a un massimo di 200 euro fino al 30 giugno prossimo. Visto che la disponibilità dei prodotti è in vari casi piuttosto limitata, andiamo a scoprire subito come funziona e le migliori offerte su smartwatch, sportwatch, cuffie e altro.

I prodotti più allettanti in offerta con il coupon

Come funziona la promozione

Si tratta di una campagna promozionale di eBay in vigore da oggi, 15 giugno fino al 30 giugno, che si basa su un coupon dal valore del 10% valido su una spesa minima di 15 euro. Inserendo il codice relativo VACANZE23 nello spazio apposito prima del pagamento, si ottiene uno sconto massimo di 100 euro per utilizzo (per massimo due utilizzi, quindi 200 euro in totale per utente), sconto valido su diverse categorie merceologiche che comprendono smartwatch, sportwatch, smartband, tablet, eBook reader, cuffie, elettrodomestici e tanto altro.

A seguire vi lasciamo con l’elenco dei prodotti compatibili più interessanti disponibili in offerta e già scontati con il coupon VACANZE23; in fondo c’è invece l’elenco completo. E per inciso, nella maggior parte dei casi i prezzi di partenza al fianco delle cifre ribassate sono già scontati.

Smartwatch, sportwatch e smartband in offerta

Cuffie, iPad e altro

Ma ci sono tanti altri prodotti disponibili in offerta e compatibili con il coupon di eBay VACANZE23, che ricordiamo essere valido fino al 30 giugno. Pertanto vi lasciamo con il link alla pagina dove potete trovare tutti gli altri prodotti compatibili con l’offerta in questione.

Tutti i prodotti compatibili col coupon VACANZE23

