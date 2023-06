Continuano fino al prossimo 21 di giugno le offerte Black Friday d’Estate di Euronics. Si tratta di una serie di sconti dedicati a tutte le principali categorie di prodotti tech proposte da Euronics. Dai notebook agli smart TV passando per piccoli e grandi elettrodomestici oltre che per gli immancabili prodotti Apple: in queste giornate di sconto le opportunità per un acquisto a prezzo ridotto saranno numerose. Vediamo tutti i dettagli in merito alla promozione lanciata da Euronics e quali sono i prodotti più interessanti da comprare.

Euronics lancia le offerte del Black Friday Estate

Il Black Friday d’Estate si compone di una serie di offerte molto interessanti proposte da Euronics e accessibili fino al prossimo 21 giugno. Le opportunità per un acquisto a prezzo ridotto sono diverse. Gli sconti, infatti, si estendono su buona parte della gamma con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal oppure di attivare il finanziamento BackToNew, realizzato in collaborazione con Younited da 12, 20 o 36 mesi (l’intera procedura avviene online). Da notare che è anche possibile optare per il ritiro gratuito in un negozio Euronics.

Per un quadro completo sulle offerte proposte da Euronics è possibile seguire il link qui di sotto.

>> Scopri le offerte del Black Friday d’Estate di Euronics <<

Qui di seguito, invece, vi segnaliamo alcune delle promozioni più interessanti disponibili in questo momento. Ecco alcuni prodotti Apple da comprare da Euronics:

Qui, invece, vi segnaliamo alcuni notebook Windows 11 su cui puntare:

Acer Aspire 3 in offerta a 499 euro ; il notebook è dotato di un processore Intel Core i5-1135G7, 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

; il notebook è dotato di un processore Intel Core i5-1135G7, 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD Lenovo IdeaPad 3 in offerta a 599 euro ; il notebook è dotato di un processore Ryzen 7 5700U, 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

; il notebook è dotato di un processore Ryzen 7 5700U, 8 GB di RAM, 512 GB di SSD e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD HP Victus 15 in offerta a 949 euro ; il notebook presenta un processore Intel Core i7-12700H e la scheda video NVIDIA RTX 3050 oltre a 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

; il notebook presenta un processore Intel Core i7-12700H e la scheda video NVIDIA RTX 3050 oltre a 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD Lenovo IdeaPad Gaming 3 in offerta a 1.199 euro; il notebook è dotato del processore Intel Core i7-127000H e può contare sulla scheda video NVIDIA RTX 3060 oltre a 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

Ecco le migliori offerte per Smart TV: