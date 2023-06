A inizio mese abbiamo scoperto l’intenzione di Reddit di intraprendere una nuova politica riguardo l’accesso di terze parti alle API proprietarie della piattaforma, decisione che si rivelerebbe insostenibile per gli sviluppatori coinvolti.

In seguito sono cominciate le proteste dei diretti interessati con numerosi subreddit che avevano programmato di oscurarsi per 48 ore.

Ora i subreddit popolari prevedono di estendere le proteste a tempo indeterminato dopo che il CEO di Reddit Steve Huffman avrebbe minimizzato l’impatto dei blackout.

I subreddit popolari minacciano di estendere le proteste riguardo l’accesso alle API

Secondo quanto riportato Huffman avrebbe inviato un promemoria allo staff dicendo che Reddit “ce l’avrebbe fatta”, affermando che “come tutte le ribellioni già viste su Reddit, anche questa passerà”. Di conseguenza alcuni moderatori di subreddit trafficati hanno deciso di impegnarsi in una protesta a tempo indeterminato che sembra poter evolvere in qualcosa di più drastico, oltre che più duraturo.

Ad esempio c’è chi suggerisce di rimuovere solo le immagini NSFW, ma consentire agli spammer e agli shitposter di trasformare Reddit in spazzatura.

Tuttavia c’e anche chi suggerisce misure di buon senso per le comunità con una necessità più urgente di rimanere online, come quelle per i bisognosi.

In ogni caso sembra che una possibile azione coordinata di oltre 20.000 mod e 10.000 subreddit potrebbe causare ben più di qualche grattacapo alla piattaforma.

