Razer Blade 14 2023 debutta ufficialmente sul mercato con una veste rinnovata e molte novità che vanno dalla piattaforma hardware al design, passando per una serie di fuzionalità e tecnologie di ultima generazione che sposano la più recente piattaforma AMD “Phoenix” e i processori mobile della serie 7040HS, in particolare il top di gamma Ryzen 9 7940HS.

Destinato soprattutto al segmento di fascia alta, il notebook gaming compatto di Razer continua nel migliore dei modi la tradizione che ha portato al successo della serie Blade, da sempre attenta a prestazioni e linee curate. La versione 2023 però si spinge anche oltre e strizza l’occhio alla produttività e ai creator, venendo in contro agli utenti con ulteriori opzioni legate all’intelligenza artificiale integrate appunto sui nuovi processori AMD.

Razer Blade 14: hardware al top e autonomia elevatissima

Le caratteristiche tecniche di Razer Balde 14 sono da primo della classe, prima di vederle nel dettaglio però un cenno al design che, anche se non stravolto rispetto alla variante 2022, risulta comunque ulteriomente ottimizzato per garantire peso contenuto, ma allo stesso tempo un’ottima capacità di dissipazione dei componenti interni. Dotato di una scocca in alluminio, questo portatile da 14″ misura 310,7x 228 millimetri; lo spessore è di 18mm – 17,99mm per la precisione, mentre il peso si attesta a 1,83 chilogrammi. Nonostante la compattezza, Razer è riuscita ad implementare un sistema di dissipazione ad alte prestazioni che prevede l’utilizzo di una camera di vapore e due ventole che possono essere gestite via software; il corpo dissipante in alluminio è dotato poi di alette da 0,05mm che permettono di aumentare l’area utile sino al 59%.

Oltre al potentissimo Ryzen 9 7940HS da 8 core/16 thread con boost a 5,2 GHz, a bordo troviamo una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop con TGP impostabile a 140 watt e prestazioni del 33% superiori rispetto alla precedente generazione (è disponibile anche l’opzione GeForce RTX 4060). Lato memoria Razer si affida a RAM DDR5 5600 configurate in Dual-Channel e con una capacità massima di 64GB, mentre per lo storage è presente un SSD M.2 PCI-E 4.0 da 1TB.

Passando al display, il livello rimane altissimo con un pannello QHD+ 240Hz da 3ms e luminosità a 500nit, il tutto ovviamente condito dal supporto NVIDIA G-Sync per un’esperienza fluidissima in gaming. Il resto delle caratteristiche prevede invece connettività WiFi 6E e Bluetooth 5.2, una buona dotazione di porte con USB-C 4.0, USB 3.2 Gen 2 e HDMI 2.1, senza dimenticare la camera 1080P con Privacy Shutter; ad alimentare la macchina una batteria da 68,1 WHr per un’autonomia dichiarata da Razer in 10 ore. Chiudono la dotazione alcune caratteristiche tipiche della serie Blade, ossia il reparto audio THX Spatial, touchpad esteso in vetro e tastiera gaming Razer RGB con N-Key Rollover e supporto Razer Chroma.

Prestazioni da primo della classe con Ryzen 9 7940HS e GeForce RTX 4070

Prima di vedere le configurazioni e i prezzi di questo nuovo Razer Blade 14, un cenno alle prestazioni – al momento con dati interni – e ad alcune funzionalità implementate grazie ai Ryzen 7040. Stando ai dati AMD, una soluzione con Ryzen 9 7940HS riesce a battere un Core i9-13900H in produttività con uno scarto variabile dal 6% al 41% (in base all’ambito di utilizzo), percentuale che scende al 10% circa in gaming.

Previous Next Fullscreen

Parlando del Raze Blade 14, la versione 2023 garantisce un incremento prestazionale sino al 22% nei giochi se paragonato al Blade 2022, frutto sicuramente della GPU dedicata GeForce RTX 4070. Quanto alla produttività, la presenza del chip dedicato Ryzen AI, permette di sfruttare nuove funzionalità Studio AI integrate direttamente su Windows 11 che, molto presto, saranno ulteriormente ampliate e compatibili da subito con Razer Blade 14 2023.

Disponibilità, prezzi e configurazioni disponibili

Razer Blade 14 2023 è disponibile al preordine a partire da oggi sul sito ufficiale Razer, mentre sarà disponibile a livello globale – inclusa Amazon – a partire dal 20 giugno con un prezzo base di 2.399 dollari. L’azienda offre tre varianti che si differenziano sostanzialmente per il quantitativo di RAM DDR5 e la scheda grafica; a seguire ecco le configurazioni offerte dall’azienda:

Razer Blade 14 2023 Black – Ryzen 9 7940HS/16GB DDR5/GeForce RTX 4060 a 2.399,99 dollari

Razer Blade 14 2023 Black – Ryzen 9 7940HS/16GB DDR5/GeForce RTX 4070 a 2.699,99 dollari

Razer Blade 14 2023 Black – Ryzen 9 7940HS/32GB DDR5/GeForce RTX 4070 a 2.799,99 dollari

Rimanendo in tema potrebbe interessarti anche: