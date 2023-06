Apple M2 Ultra è il nuovo SoC presentato da Apple durante la WWDC 2023, che vedremo in azione per la prima volta sugli imminenti Mac Studio e Mac Pro. A pochi giorni dal rilascio del nuovo hardware, previsto per la prossima settimana, in rete sono apparsi i primi benchmark della GPU del nuovo SoC, che mostrano un upgrade non indifferente rispetto al predecessore M1 Ultra.

Alcuni utenti hanno iniziato a postare in rete risultati preliminari dei test effettuati con la GPU di Apple M2 Ultra, nello specifico utilizzando i benchmark di Geekbench e di GFXBench. E se da un lato la CPU non ha ottenuto risultati brillanti rispetto alla concorrenza, la GPU sembra attestarsi su un livello a metà tra una GeForce RTX 4070 Ti e una RTX 4080.

Va ricordato però che questi strumenti servono a dare soltanto un’idea sommaria delle potenzialità di un hardware, e per saggiare con certezza la bontà del nuovo Apple M2 Ultra occorre aspettare test più affidabili, che tengano conto di situazioni di vita quotidiana, che cominceremo a vedere quando Mac Studio e Mac Pro verranno rilasciati per tutti.

Apple M2 Ultra testato con Geekbench

I primi test che andremo ad esaminare sono quelli effettuati con i benchmark Metal e OpenCL di Geekbench 6. Le API Metal sono delle API grafiche proprietarie sviluppate da Apple che fungono da controparte dei DirectX di Microsoft. Su questa piattaforma la GPU di Apple M2 Ultra ha totalizzato una media di 220.000 punti, un deciso passo in avanti rispetto ai 155.000 punti di M1 Ultra.

Apple M2 Ultra presenta 76 core grafici integrati, dodici in più rispetto alla precedente generazione, traducendosi quindi in una velocità nell’elaborazione dei dati del 40% maggiore se paragonato a M1 Ultra. Se compariamo i risultati del test Metal di Geekbench con i risultati di OpenCL, la nuova GPU si piazza a metà tra una GeForce RTX 4070 Ti (208.340 punti su OpenCL) e una RTX 4080 (245.706 punti su OpenCL).

Nei benchmark di OpenCL, invece, Apple M2 Ultra totalizza 155.000 punti, ponendosi in maniera molto simile ad una Nvidia RTX A5000 e una AMD Radeon RX 6800 XT. Bisogna ricordare però che i benchmark effettuati da Geekbench sono molto differenti rispetto ad una sessione di gaming vera e propria, basandosi esclusivamente su potenza di calcolo, dunque occorre vedere questi dati come si tradurranno nella vita reale.

Apple M2 Ultra testato con GFXBench

Altri utenti hanno invece testato la GPU di Apple M2 Ultra con il test offscreen di Aztec Ruins in 4K di GFXBench. In questi benchmark il nuovo SoC di Apple si è mostrato oltre il 55% più veloce rispetto a M1 Ultra. Si tratta di risultati decisamente più notevoli rispetto ai benchmark di mera potenza di calcolo di Geekbench, che ci danno una migliore indicazione del miglioramento delle prestazioni nel gaming e nell’accelerazione 3D.

Nel test offscreen Apple M2 Ultra è riuscito a raggiungere i 331 FPS, piazzandosi anche stavolta a metà tra una GeForce RTX 4070 Ti e una RTX 4080. In questo caso è stato utilizzato il test offscreen, che valuta la potenza di rendering della GPU senza preoccuparsi della risoluzione del display in uso, poiché il benchmark Aztec Ruins di GFXBench poco si sposa con le GPU desktop, essendo pensato principalmente per i SoC degli smartphone.

Anche in questo caso, quindi, occorre aspettare test più reali per avere una reale visione delle potenzialità di Apple M2 Ultra, ma questi risultati preliminari ci danno già un assaggio dei miglioramenti apportati da Apple rispetto alla generazione precedente.