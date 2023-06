Amazon lancia quest’oggi una nuova promozione dedicata alla sezione Seconda mano, che di recente ha preso il posto di quella Warehouse Deals che conosciamo da anni. Sul sito è disponibile uno sconto del 30% su un’ampia selezione di prodotti resi: vediamo come funziona l’iniziativa e come approfittarne.

Amazon Seconda mano sconta del 30% tanti prodotti resi

La nuova promozione di Amazon Seconda mano è disponibile da oggi, 12 giugno, fino alle 23:59 del 2 luglio 2023 e offre uno sconto del 30% sui prodotti selezionati. Il ribasso viene visualizzato nella pagina del prodotto coinvolto e viene applicato direttamente al carrello. Fate attenzione perché alcuni prodotti potrebbero essere ribassati solo in certe colorazioni o versioni.

Per individuare i prodotti compatibili con l’iniziativa potete usare i filtri presenti nella pagina dedicata, che comprendono elettronica, informatica, videogiochi, illuminazione, prodotti per lo sport e il tempo libero, il fai da te, libri, abbigliamento, casa e cucina, prima infanzia, prodotti per animali, elettrodomestici e tanto altro. Per ricerche più precise potete seguire il link qui in basso e digitare quello che desiderate nel campo di ricerca in alto, facendo attenzione che sia selezionata la sezione “Amazon Seconda mano: sconto su prodotti resi già scontati” nell’apposita tendina.

Se siete interessati alle offerte non dovete fare altro che seguire il link qui sotto. Fateci sapere se siete riusciti a scovare qualche prodotto di vostro gradimento, tech e non.

30% di sconto sui prodotti Amazon Seconda mano

