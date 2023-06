Nelle scorse ore, WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento beta per iOS tramite il TestFlight beta Program, portando l’applicazione alla versione 23.11.0.75 — 2.23.11.75 nelle Impostazioni dell’applicazione, la build di TestFlight è la 23.11.0 (480558309). Se vi state interrogando sulle novità introdotte da questa nuova versione dell’app, ebbene sappiate che allo stato attuale non ci sono nuove funzioni già introdotte da segnalare, tuttavia sono presenti delle tracce evidenti di come il team di sviluppo di WhatsApp stia lavorando per modificare la pagina delle Impostazioni dell’app per gli iPhone di Apple.

Nei giorni e nelle settimane precedenti, vi abbiamo raccontato in dettaglio tutte le novità relative a WhatsApp: dalla scheda per gli aggiornamenti al supporto multi-dispositivo per iPhone, fino alla novità più attesa di tutte: la possibilità di modificare i messaggi inviati. Per le notizie relative al mondo Android, potete fare riferimento alla nostra pagina disponibile a questo link; per tutte quelle riguardanti l’app per iOS e Desktop, vi basterà invece cliccare su questo link.

WhatsApp Beta per iOS: le novità dell’aggiornamento 23.11.0.75

La settimana scorsa, nel nostro articolo dedicato a WhatsApp Beta 2.23.11.18 per dispositivi Android, vi avevamo parlato del prossimo rinnovamento della pagina Impostazioni dell’applicazione. Sebbene non si tratti di un cambiamento sconvolgente o rivoluzionario, appaiono evidenti i benefici che potrebbero derivarne in termini di qualità dell’esperienza d’uso dell’applicazione.

Come sempre avviene, la novità non sarà appannaggio dei soli utenti Android: l’aggiornamento 23.11.0.75 di WhatsApp Beta per iOS reca conferma che la nuova pagina Impostazioni verrà resa disponibile anche per i possessori di iPhone. Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sotto, il design della pagina Impostazioni verrà rivisto completamente: al tab Impostazioni ne subentrerà uno con la foto di profilo dell’utente; tre nuove scorciatoie rapide consentiranno di navigare rapidamente tra impostazioni riguardanti Profilo, Privacy e Contatti; un’altra scorciatoia darà accesso rapido al codice QR personale da condividere.

È bene sottolineare che la novità descritta è ancora oggi in fase di sviluppo per i dispositivi Android e iOS e che verrà resa disponibile soltanto con futuri aggiornamenti delle rispettive applicazioni. Allo stato attuale, la nuova versione della pagina Impostazioni non è stata rilasciata neppure per gli utenti del ramo Beta.

Come aggiornare WhatsApp Beta per iOS

Infine, veniamo alla solita nota dolente: il programma beta di WhatsApp per iOS è al completo, pertanto potete installare questa nuova versione soltanto nel caso in cui ne facciate già parte. Per la pagina dedicata potete fare riferimento a questo link. La versione più recente di WhatsApp per iOS, invece, è scaricabile dall’App Store tramite questo link.

