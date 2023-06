Una nuova versione di WhatsApp beta per iOS introduce la prima versione della nuova scheda Aggiornamenti sull’app per iPhone. Ecco come si presenta attualmente.

Il team di WhatsApp ha riprogettato la scheda di stato che ora si chiama “Aggiornamenti”, tuttavia i canali non sono disponibili nell’ultima versione per beta tester.

Gli aggiornamenti relativi allo stato silenziato ora sono disponibili all’interno di un’apposita sezione separata, inoltre la scorciatoia per aprire le impostazioni sulla privacy è stata spostata nello stesso menu, dove è presente anche un’altra scorciatoia per creare aggiornamenti di stato che appare quando si tocca l’icona “+” in alto a destra.

In futuro verranno apportate modifiche anche alla modalità di visualizzazione degli aggiornamenti di stato, poiché sono disposti in una riga orizzontale anziché in un elenco verticale.

Al momento questa novità è disponibile per alcuni tester della versione 23.11.0.74 beta di WhatsApp e verrà distribuita più ampiamente nel corso delle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

Per provare le novità in sperimentazione in WhatsApp per iOS basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione pubblica più recente di WhatsApp per iOS può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

