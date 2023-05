Nella giornata di oggi Meta ha rilasciato un nuovo aggiornamento di WhatsApp per iPhone che introduce molte delle novità anticipate dalle versioni beta delle scorse settimane. La nuova versione stabile, contrassegnata dal numero 23.10.76, permette in primis di usare lo stesso account di WhatsApp su più telefoni, con la funzione multi-dispositivo che consente di collegare anche un iPhone come dispositivo complementare.

Si tratta di una novità annunciata dall’azienda poco più di un mese fa, seppur con alcune limitazioni per gli utenti iOS, che ora viene implementata per bene. E oltre al multi-dispositivo, questo nuovo aggiornamento introduce anche altre novità per i messaggi effimeri, per lo Stato, per la riproduzione delle GIF e altro ancora. Ma scopriamo meglio le ultime novità di WhatsApp per iOS, assieme ad alcune nuove funzioni disponibili nella nuova versione beta di WhatsApp per Windows.

WhatsApp su più dispositivi e le altre novità per iOS

Come funziona il multi-dispositivo con iPhone

Dunque ora si può utilizzare lo stesso account WhatsApp su più smartphone, iPhone compresi che finora non supportavano la funzione multi-dispositivo disponibile su Android già da diverse settimane. Volendo è possibile infatti collegare un iPhone come secondo dispositivo, un’opzione che funziona alla stregua della connessione di WhatsApp da browser web, tablet e computer, per un massimo di quattro dispositivi aggiuntivi.

L’azienda ci tiene a specificare che ogni iPhone o altro dispositivo si connette a WhatsApp in modo indipendente garantendo la crittografia end-to-end sia per i messaggi che per i contenuti multimediali e le chiamate.

Per collegare un iPhone come dispositivo complementare, al primo accesso su WhatsApp bisogna toccare l’opzione “collega questo dispositivo a un account esistente” per far sì che compaia un codice QR da scansionare con il proprio telefono utilizzato per l’account principale. Se quest’ultimo è un Android basta toccare l’icona a tre puntini verticali e “Collega un dispositivo” da “Dispositivi collegati”. Anche da iPhone è necessario accedere alle impostazioni di WhatsApp e da lì seguire il medesimo percorso: Dispositivo collegati > Collega un dispositivo.

Fatto questo, basta seguire le indicazioni riportate a schermo e tenere a mente il fatto che, se lo smartphone principale usato per WhatsApp non viene utilizzato per più di 14 giorni, i telefoni complementari verranno disconnessi automaticamente.

Per inciso, al momento WhatsApp sui dispositivi collegati non supporta la visualizzazione della posizione in tempo reale, la possibilità di creare e visualizzare liste broadcast e aggiungere ed eliminare gli stati sui dispositivi collegati, funzioni appannaggio del telefono principale impostato.

Le altre novità di WhatsApp per iOS

Come anticipato, oltre al multi-dispositivo, il nuovo aggiornamento di WhatsApp per iOS rilasciato oggi introduce altre novità. Fra queste, quando si utilizzano i messaggi effimeri (quelli impostabili in modo che non siano più visibili dopo un certo periodo di tempo), l’utente può salvare i messaggi importanti per leggerli in seguito facendo una pressione prolungata sul messaggio di proprio interesse e scegliendo “Conserva”.

Ci sono novità anche per lo Stato di WhatsApp, che guadagna nuovi strumenti di sovrapposizione del testo, oltre a nuovi font e colori dello sfondo, e per la riproduzione delle GIF, che ora si avviano automaticamente senza doverle toccare. Da segnalare anche la possibilità di aggiungere un link alla chiamata WhatsApp all’applicazione Calendario di iOS.

Questo nuovo aggiornamento di WhatsApp per iOS è disponibile da oggi, 30 maggio, scaricabile direttamente dall’App Store. L’azienda ci tiene tuttavia a specificare che le funzioni riportate saranno introdotte nelle prossime settimane, ragion per cui non meravigliatevi se non doveste trovarle disponibili da subito.

Le novità della nuova beta di WhatsApp per Windows

Oltre alla versione per iOS, WhatsApp si aggiorna anche in versione beta per Windows. La nuova 2.2320.1.0 introduce in primis una nuova opzione presente nelle impostazioni dell’app che consente agli utenti di cambiare la lingua dell’app, come visibile da questo screenshot condiviso da WaBetaInfo.com.

L’utilità di questa novità sta nel fatto che ora gli utenti possono scegliere una lingua diversa da quella impostata per il sistema, considerato che finora per effettuare questa modifica su WhatsApp per Windows era necessario modificare le impostazioni di sistema di Windows.

Ci sono alcune novità anche per quanto riguarda la gestione delle bozze dei messaggi, che ora sono più semplici da trovare grazie all’implementazione di un filtro di ricerca che ne semplifica l’individazione.

Ma come anticipato, a differenza della versione stabile per iOS, si tratta in questo caso di novità riservate al canale beta di WhatsApp per Windows, che ci aspettiamo di vedere in futuro anche sulle versioni ufficiali dell’app. Chi volesse provarle in anteprima può tuttavia scaricare l’ultima versione beta dal Microsoft Store cliccando su questo link.

Potrebbe interessarti anche: come recuperare i messaggi di WhatsApp