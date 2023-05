Gigabyte è un dei brand che gioca in casa al Computex 2023 di Taipei e, al pari dei competitor taiwanesi, ha messo in mostra il meglio in fatto di novità, spaziando dal mercato consumer/gamer ai server per l’Intelligenza Artificiale. Partiamo da questi ultimi e in particolare dal Server HPC G593-SD0, soluzione ad altissimo profilo che l’azienda presenta come il primo della sua categoria con certificazione NVIDIA HGX H100 8-GPU SXM5; ogni server è spinto da processori Intel Xeon Scalable di 4a generazione affiancati a un massimo di 8 GPU NVIDIA HGX H100 (SXM5), garatendo inoltre 32 slot RDIMM DDR5 (octa-channel), due porte LAN 10Gbps e una capacità di espansione PCI-E che fa a dir poco impallidire e che risulta invece adeguata per ambiti come AI Generativa e Deep Learning Training.

Cambiando completamente genere, ci tuffiamo nel segmento consumer dove ovviamente spicca il marchio AORUS, decisamente ben rappresentato anche in questa edizione del Computex. Si parte con le schede madri Intel, AORUS Xtreme X Z790 e AORUS Master X Z790 per piattaforma Raptor Lake Core 13a gen, due modelli di punta che offrono il meglio in fatto di sezione di alimentazione, dissipazione, capacità di espansione e propensione all’overclock. AORUS Xtreme X Z790 integra anche un generoso display ed è questa la differenza sostanziale tra i due modelli (quasi), entrambe con dissipatori ad alto profilo per gli SSD M.2 e dotate di connettività WiFi 7 con LAN 10 Gbps.

In mostra anche l’ultima GPU esterna (o eGPu) AORUS RTX 4090 GAMING BOX, un nome che non lascia spazio a dubbi e che quindi mette a disposizione di un laptop compatibile Thunderbolt 3/4 la potentissima NVIDIA GeForce RTX 4090 (Recensione). In questo caso la GPU – alimentata da una PSU interna da 850W – è raffreddata a liquido, con un’ampia base in rame che smaltisce il calore di VRAM e Mosfet e lavora in coppia con un radiatore in alluminio 240mm a doppia ventola da 120mm; lo chassis, esteticamente gradevole, non manca di LED RGB, mentre lato connessioni sono presenti: Thunderbolt 3 type-C, Ethernet, 3x USB 3.2 Gen 1 (Type-A x2, Type-C x1) Video output (3x Displayport 1.4a, HDMI 2.1a).

Confermando il trend del momento, anche Gigabyte ha mostrato un nuovo concept di PC Gaming che riesce a nascondere tutti i cavi nel case; si tratta dell’AORUS Stealth 500, un sistema a dir poco “pulito” nel cablaggio basato su scheda madre e scheda grafica della serie AORUS Stealth in coppia a un case AORUS C500 Glass. Il risultato a noi è molto piaciuto:

C’è posto infine anche per i notebook, con il refresh degli Aero OLED 14/16 basati su piattaforma Intel Core 13a gen e il potentissimo Aorus 17x; quest’ultimo ha una configurazione da panico: Intel Core i9-13980HX, NVIDIA GeForce RTX 4090, 64GB di RAM DDR5 5600 e display QHD 240Hz. Chiudiamo infine con la componentistica, ambito dove l’azienda ha svelato nuove schede madri serie Aero e una l’interessantissima AORUS GeForce RTX 4080 Master che, detto in tutta sincerità, non vediamo l’ora di testare e mettere sotto torchio.

Al momento mancano dettagli precisi su disponibilità e prezzi per il mercato italiano/europeo dei nuovi prodotti; alcune soluzioni saranno disponibili verosimilmente nelle prossime settimane, altre invece si presume nel corso dell’estate.

