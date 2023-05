Razer ha annunciato delle nuove cuffie true wireless a bassa latenza che possono essere utilizzate con un’ampia varietà di prodotti come PC, smartphone, console di gioco e altro ancora.

Oltre alla bassa latenza le nuove cuffie Razer Hammerhead Pro HyperSpeed ​offrono l’illuminazione RGB personalizzabile tramite Razer Chroma e possono rimanere connesse a due dispositivi contemporaneamente.

Le nuove cuffie Razer includono un dongle USB-C per una connessione impeccabile a 2,4 GHz che garantisce una bassa latenza, una caratteristica necessaria quando vengono utilizzare per le sessioni di gioco.

Il nuovo modello adotta lo standard Bluetooth 5.3 e include una custodia di ricarica wireless compatibile con Qi che può fornire ulteriori 24 ore di autonomia ed essere ricaricata tramite USB-C.

Le cuffie possono illuminarsi in oltre 16 milioni di colori con una varietà di motivi e persino effetti di luce dinamici, inoltre possono rimanere connesse con due dispositivi contemporaneamente, con la possibilità di silenziare le notifiche dai dispositivi collegati per non essere disturbati.

Le cuffie Razer Hammerhead Pro HyperSpeed includono anche la cancellazione attiva del umore, tuttavia offrono anche una modalità trasparente per sentire cosa sta succedendo nei paraggi.

Il prodotto ​è attualmente disponibile per l’acquisto direttamente tramite il sito Web dell’azienda al prezzo di 229,99 euro a seconda della regione.

