In questi ultimi giorni si è parlato molto di Netflix a causa della decisione del colosso dello streaming di bloccare la pratica degli account condivisi ma questa piattaforma è anche molto popolare per le sue serie TV, come ad esempio Manifest.

Chi si è appassionato guardando i vari episodi di Manifest saprà certamente che manca soltanto una stagione a quello che dovrebbe essere il suo finale e adesso il team di Netflix ha deciso di svelare quanto dovrà ancora durare l’attesa per scoprire come si concluderà la serie TV.

Ricordiamo che Manifest racconta la storia dei passeggeri di un volo commerciale che riappare dopo essere scomparso per cinque anni e mezzo. Una volta tornati alla “realtà”, i passeggeri cercano di continuare la loro vita ma iniziano ad avere visioni di eventi che non si sono ancora verificati e provano a scoprire cosa è successo durante il volo che ha cambiato per sempre la loro esistenza.

Questa settimana finisce la serie TV Manifest

Alla fine dello scorso anno su Netflix è stata pubblicata la Stagione 4 Parte 1, episodi che hanno preparato il campo per quello che dovrebbe essere il gran finale della serie TV.

Ebbene, adesso la Stagione 4 Parte 2 ha finalmente una data: tutti i dieci episodi saranno disponibilii a partire da venerdì 2 giugno e siamo certi che saranno in tanti questo fine settimana a programmare una maratona per guardarli tutti insieme e scoprire quale sarà il destino dei passeggeri del Volo 828.

La data scelta da Netflix per la pubblicazione degli ultimi episodi di questa serie TV non è casuale: il 2 giugno (2024), infatti, è il giorno di quella che dovrebbe essere la “data di morte” dei passeggeri.

E se non abbiamo ancora stuzzicato abbastanza la vostra curiosità, ecco il trailer ufficiale in italiano della Stagione 4 Parte 2 di Manifest:

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.

