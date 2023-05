Negli ultimi anni Xiaomi ha conquistato il mercato degli smartphone e dei dispositivi smart home grazie a prodotti innovativi e di alta qualità. Ora l’azienda cinese si propone di rivoluzionare anche il settore della cura personale, con la presentazione, avvenuta nelle scorse ore, del proprio asciugacapelli ad alta velocità MIJIA H501, un prodotto che promette di unire prestazioni elevate a un design leggero e compatto.

Potente, leggero ed economico: ecco l’asciugacapelli MIJIA H501

L’asciugacapelli MIJIA H501 si distingue per il suo peso piuma di soli 345 grammi. Il design di questo prodotto è stato pensato per garantire un comfort ottimale durante l’uso: il baricentro del dispositivo si trova infatti sotto l’impugnatura, dove è collocato il motore; questo accorgimento fa sì che la distribuzione del peso sia uniforme così da permettere un utilizzo prolungato senza affaticamento.

Le prestazioni del MIJIA H501 non sono da meno rispetto al suo design. Questo asciugacapelli è dotato di un motore brushless capace di raggiungere 110.000 giri al minuto e di sette prese d’aria che generano un potente flusso d’aria fino a 62 m/s, superando le performance dei precedenti modelli MIJIA. La temperatura costante di 57ºC, abbinata alla tecnologia di asciugatura ad alta velocità, permette di asciugare i capelli a una temperatura confortevole, proteggendo al tempo stesso cuoio capelluto e capelli.

Uno degli aspetti più innovativi del MIJIA H501 è la sua capacità di generare circa 200 milioni di ioni negativi ad alta concentrazione. Questi ioni sono in grado di neutralizzare rapidamente l’elettricità statica presente sui capelli in modo tale da evitare che i capelli si gonfino e si increspino in modo disordinato.

L’asciugacapelli offre inoltre due opzioni di velocità del flusso d’aria, quattro opzioni di temperatura e otto diverse modalità. Tutte queste possibilità permettono di personalizzare l’esperienza di asciugatura in base alle esigenze di ciascuno. Grazie alla funzione di memoria delle preferenze non sarà necessario reimpostare queste opzioni ogni volta che si usa l’asciugacapelli, ma esse verranno memorizzate per garantire un utilizzo più rapido e comodo.

MIJIA H501 è dotato anche di un display che visualizza la temperatura del flusso d’aria e di un anello luminoso a quattro velocità che cambia colore a seconda della variazione di temperatura in modo da far capire a colpo d’occhio all’utente quale temperatura è attualmente in uso.

Disponibilità e prezzo dell’asciugacapelli MIJIA H501

Disponibile nei tre colori bianco, nero e viola, l’asciugacapelli ad alta velocità MIJIA H501 è già acquistabile in Cina al prezzo competitivo di 279 yuan, che corrispondono a circa 40 euro al cambio attuale. Sebbene al momento la vendita sia limitata al solo mercato cinese, Xiaomi ha in programma di espandere la distribuzione del MIJIA H501 anche su scala internazionale, permettendo a un pubblico più ampio di godere delle sue prestazioni all’avanguardia.

Resta da vedere quando e a quale prezzo verrà lanciato sul mercato globale. Siamo fiduciosi che Xiaomi fornirà ulteriori comunicazioni in merito alla disponibilità e ai dettagli di prezzo per il mercato internazionale nel corso delle prossime settimane.

