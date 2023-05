In Cina sta per iniziare l’annuale festival dello shopping di Jingdong e molti produttori stanno approfittando della ricorrenza per lanciare nuovi prodotti.

Uno di questi è Xiaomi che oltre a nuovi elettrodomestici e il nuovo smartphone CIVI 3 ha introdotto anche un nuovo sistema audio progettato per la TV.

Xiaomi TV speaker 5.1.4 viene fornito con un design staccabile che vanta un subwoofer indipendente da 200 W.

Caratteristiche di Xiaomi TV Speaker 5.1.4

Xiaomi TV Speaker 5.1.4 presenta un design staccabile con due altoparlanti surround wireless e un subwoofer wireless. L’impianto audio è dotato di 3 canali anteriori, 2 canali anteriori, 2 canali posteriori, 2 canali surround posteriori e 1 canale dei bassi.

La potenza totale del sistema arriva a 450 W e i 12 speaker sono disposti in diverse posizioni per creare un suono panoramico delicato e realistico.

Il sistema supporta anche l’audio Dolby e gli effetti sonori spaziali, mentre il potente subwoofer indipendente da 200 W con cono da 8 pollici fornisce effetti sonori più coinvolgenti per una migliore esperienza cinematografica.

Xiaomi TV Speaker 5.1.4 adotta la nuova tecnologia eARC per trasmettere audio multicanale Dolby Atmos non compresso, inoltre supporta anche la trasmissione di immagini 4K e si collega facilmente alla TV.

Sul fronte della connettività il sistema è dotato di porte ottiche, coassiali, Bluetooth, USB e HDMI per la compatibilità con i dispositivi tradizionali.

Disponibilità e prezzi di Xiaomi TV Speaker 5.1.4

Xiaomi TV Speaker 5.1.4 è attualmente in prevendita in Cina al prezzo di 3.999 yuan (circa 527 euro) e sarà disponibile per l’acquisto il 31 maggio. La società deve ancora rivelare se il prodotto verrà commercializzato anche in altri paesi.

