Continuiamo a seguire con interesse il duro lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, volto all’introduzione di nuove funzionalità e alla risoluzione dei bug riscontrati, in modo da offrire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole.

Nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 23.11.0.70.

Le novità della versione 23.11.0.70 di WhatsApp Beta per iOS

Alcune settimane fa è emerso che gli sviluppatori stavano lavorando a una nuova scheda di stato e con la versione 23.11.0.70 sono emersi ulteriori dettagli al riguardo.

Così come viene mostrato da questo screenshot, il team di WhatsApp ha in programma di introdurre la scheda Aggiornamenti, che include sia gli aggiornamenti di stato che i canali (c’è anche un avviso in alto che lo precisa).

Rispetto all’interfaccia anticipata nelle scorse settimane vi sono delle differenze, a conferma del fatto che i lavori proseguono (e nel complesso il look è ora più curato): gli aggiornamenti di stato verranno visualizzati in un elenco orizzontale (così da dare loro priorità rispetto ai canali), gli utenti potranno vedere l’icona di ciascun canale e l’icona per la scheda Aggiornamenti è stata ridisegnata.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa funzionalità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione di messaggistica.

Come provare le ultime versioni dell’app

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp dedicata ai dispositivi iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è al completo oramai da tanto tempo.

La versione stabile più recente dell’applicazione di messaggistica, invece, può essere scaricata gratuitamente tramite l’App Store attraverso questo link.

