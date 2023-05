WhatsApp Beta per iOS introduce la nuova funzione “canali”

Il mondo della messaggistica istantanea non si ferma mai, e nemmeno WhatsApp. L’app di proprietà di Meta continua a introdurre nuove funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti. Oggi analizziamo un recente aggiornamento della versione beta di WhatsApp per iOS che, con l’introduzione di una nuova funzionalità chiamata “canali”.

Le novità della versione 23.9.0.77 di WhatsApp per iOS

WhatsApp ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua versione beta su TestFlight, portando l’app alla versione 23.9.0.77. Questo aggiornamento introduce una funzionalità attualmente in fase di sviluppo chiamata “canali” (di cui vi avevamo già parlato in questo articolo), che permetterà agli utenti di seguire e ricevere aggiornamenti da specifiche persone o entità di loro interesse. Ma vediamo più nel dettaglio come funzioneranno questi canali.

I canali sono stati progettati per facilitare la comunicazione one-to-many, ovvero per consentire a singoli individui o organizzazioni di condividere notizie e aggiornamenti con un ampio pubblico. Come è possibile osservare dallo screenshot qui sotto, questa nuova funzione sarà accessibile nella scheda “Aggiornamenti” dell’app (precedentemente nota come “Stato”), dove verranno visualizzati sia gli aggiornamenti di stato che i canali stessi.

La privacy è un elemento cruciale nell’era digitale e WhatsApp ne è pienamente consapevole. Per questo motivo l’app di messaggistica sta introducendo la funzione dei canali con l’obiettivo di garantire agli utenti il massimo controllo e rispetto della loro sfera privata. La scelta dei canali da seguire sarà totalmente a discrezione dell’utente e rimarrà completamente riservata.

Per evitare invadenza e possibili violazioni della privacy, WhatsApp non proporrà raccomandazioni basate su algoritmi. Ciò significa che gli utenti riceveranno esclusivamente i contenuti che hanno scelto di seguire, senza suggerimenti indesiderati. Inoltre, per rendere ancora più agevole la fruizione dei canali, l’app supporterà una modalità che consentirà di cercare e accedere rapidamente agli aggiornamenti preferiti, garantendo un’esperienza personalizzata e rispettosa della privacy di ciascuno.