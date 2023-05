Se si parla di smartwatch è probabile che in mente vengano subito Apple Watch, attuale leader del mercato e Samsung Galaxy Watch, ossia la serie che prova a impensierire il colosso di Cupertino.

Del resto, negli ultimi anni sono state Apple e Samsung a guidare il settore degli smartwatch e a lanciare sul mercato la maggior parte dei modelli più desiderati.

Ebbene, il primo trimestre del 2023 pare abbia fatto segnare una notevole modifica a un trend che sembrava ormai una costante del settore: rispetto al medesimo periodo del 2022, infatti, Apple ha visto diminuire il proprio market share dal 32% al 26% mentre Samsung è stata persino superata da Fire-Boltt.

Apple Watch e gli smartwatch di Samsung in difficoltà

Stando al nuovo report di Counterpoint Research, il settore degli smartwatch ha fatto registrare una contrazione nel primo trimestre del 2023 rispetto all’anno precedente, con una diminuzione pari al -1,5%.

In questa situazione di difficoltà, tuttavia, è letteralmente “esplosa” un’azienda indiana: stiamo parlando di Fire-Boltt, che con una crescita impressionante ha trainato le vendite del suo Paese (+121%).

Ebbene, Fire-Boltt, brand regionale specializzato in dispositivi indossabili a bassissimo costo, peraltro praticamente assente da tutti gli altri mercati, grazie alle prestazioni del primo trimestre del 2023 può ora contare su spedizione globali superiori persino a quelle di Samsung (per non parlare di aziende come Huawei, Garmin, Fitbit o Fossil).

Per quanto riguarda Apple, per la prima volta negli ultimi tre anni ha visto scendere le vendite trimestrali al di sotto dei 10 milioni di unità, a conferma del fatto che la Serie 8 non ha ottenuto il successo sperato dall’azienda statunitense.

Il market share di Samsung, invece, è passato dal 10% al 9%. Pare che la popolarità della serie Samsung Galaxy Watch sia cresciuta negli Stati Uniti mentre negli altri mercati le cose non sono andate altrettanto bene, probabilmente a causa della politica dei prezzi adottata dal colosso coreano.

Anche per Huawei il primo trimestre del 2023 è stato negativo, con una diminuzione su base annua pari al -9%: la crescita delle spedizioni in India e America Latina sono riuscite a limitare i risultati relativi al mercato cinese (-14%).

Per quanto riguarda le varie aree, infine, in Cina il market share delle spedizioni su base annua è diminuito del 28% mentre quello del Nord America è diminuito del 9%.

