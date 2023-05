Mancano circa due settimane al lancio ufficiale di Diablo IV, uno dei giochi più attesi dell’anno. In attesa del debutto del titolo di Blizzard Entertainment, per i fan della serie oggi si segnala l’arrivo di un prodotto davvero imperdibile. Da oggi, infatti, si aprono i preordini della nuova collezione Secretlab x Diablo IV. Il produttore di sedie da gaming, vero e proprio punto di riferimento del settore, ha annunciato il debutto di due nuovi modelli firmati Diablo IV, destinati ad entrare a far parte della collezione di tutti gli appassionati della serie. Vediamo i dettagli.

Secretlab x Diablo IV: la nuova collezione di sedie da gaming è ufficiale

La nuova collezione Secretlab x Diablo IV si compone di due diversi modelli, la Lilith Edition e la Inarius Edition, entrambi disponibili nelle misure Regular e XL (non è disponibile una versione Small). Le nuove sedie da gaming della collezione dedicata a Diablo IV da parte di Secretlab (naturalmente su licenza ufficiale) sono disponibili in preordine, direttamente dallo store ufficiale di Secretlab che trovate linkato qui di seguito. Il prezzo è di 674 euro per la versione Regular e di 724 euro per la versione XL

Si tratta, naturalmente, di un prodotto di fascia alta, non solo per via della presenza della licenza ufficiale e della tiratura limitata che renderà questi modelli dei veri oggetti da collezione. Come tutte le sedie da gaming firmate Secretlab, infatti, anche questi modelli possono contare su una qualità costruttiva elevata oltre che su tante opzioni di personalizzazione. La base di partenza delle sedie da gaming Secretlab x Diablo IV è il modello Titan Evo.

Per tutti i dettagli sulle nuove sedie da gaming dedicate a Diablo IV potete fare riferimento direttamente al sito ufficiale di Secretlab:

>> Scopri le nuove sedie da gaming Secretlab x Diablo IV <<

