C’è voluto più di quanto sarebbe stato auspicabile, ma alla fine Western Digital ha di fatto riconosciuto l’esistenza di un problema decisamente serio — i dati si cancellano da soli, improvvisamente — che tocca i popolari SSD esterni della gamma SanDisk Extreme Pro, con particolare riferimento al taglio da 4 TB (ma, per la verità, anche la versione da 2 TB ne è colpita); il produttore è intervenuto per porre rimedio alla magagna con un aggiornamento firmware dedicato.

Ad apprendere del rilascio previsto di tale update firmware è stato il team di Ars Technica, entrato in contatto con Western Digital; purtroppo, la risposta del produttore chiama in causa solo l’SSD da 4 TB, ignorando del tutto quello da 2 TB, che pure è afflitto dalla stessa odiosa problematica; come se non bastasse, questi prodotti sono spesso in offerta con sconti interessanti, col rischio di finire tra le mani di qualche utente ignaro.

SSD SanDisk Extreme Pro: cosa sta succedendo

Il problema che affligge gli SSD esterni della gamma SanDisk Extreme Pro — nei tagli di memoria segnalati sopra —, è ben sintetizzato dall’esperienza diretta di Vjeran Pavic di The Verge: quest’ultimo, un paio di mesi fa, ha perso tutte le clip video contenute in un SSD da 4 TB della gamma in discorso (ma fortunatamente per lui, si era cautelato con un backup in cloud). Che un SSD possa andare incontro a problemi di perdita di dati non è esattamente una cosa che scopriamo oggi, tuttavia la modalità — scomparsa progressiva dei file archiviati — è decisamente anomala.

Alla segnalazione del problema, il team di assistenza di SanDisk aveva rappresentato l’impossibilità di una sostituzione con un’altra unità da 4 TB, stante il richiamo in corso di tale modello; pur in presenza di un accordo per la sostituzione del prodotto difettoso con due SSD da 2 TB, lo sfortunato membro di The Verge è ancora in attesa, per via dei problemi di sicurezza che recentemente hanno colpito proprio Western Digital.

Fix promesso… a metà

Come si accennava in apertura, il produttore ha finalmente ammesso l’esistenza del problema, tuttavia la situazione è tutt’altro che risolta e nel frattempo i prodotti problematici restano in vendita anche a prezzi scontati sui principali store.

Nelle scorse ore, infatti, un portavoce di Western Digital ha riferito che il produttore è a conoscenza dei numerosi report degli utenti possessori di SSD portatili SanDisk Extreme ed Extreme Pro da 4 TB (SDSSDE61-4T00 e SDSSDE81-4T00). Il fix necessario è già pronto e verrà presto reso disponibile tramite il sito ufficiale.

Se qui sopra si è parlato di una soluzione insoddisfacente, il motivo è presto detto: innanzitutto, Western Digital non ha fornito una data di rilascio — pertanto non è dato sapere quanto ancora ci sarà da attendere —; secondariamente, la dichiarazione ufficiale ignora del tutto il coinvolgimento nello stesso identico problema dei modelli da 2 TB.

Insomma, in attesa di saperne di più, ai possessori di SSD esterni della serie in discorso — ma più in generale, a chiunque stia leggendo — non si può che ribadire il solito consiglio: predisponete sempre almeno una copia di backup dei vostri dati importanti.

