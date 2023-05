Nelle ultime ore Apple ha annunciato una nuova partnership con Broadcom, fornitore di lunga data del colosso per diverse componenti, l’accordo multimilionario prevede che l’azienda sviluppi e costruisca una serie di componenti chiave in radiofrequenza 5G negli Stati Uniti.

Apple investe negli Stati Uniti siglando un nuovo accordo con Broadcom per il 5G

Come anticipato dunque, il colosso di Cupertino ha annunciato il raggiungimento di un nuovo accordo con Broadcom, che viene riassunto nelle prime parole del comunicato stampa dell’azienda:

Oggi Apple ha annunciato un nuovo accordo pluriennale e multimiliardario con Broadcom, una delle principali società statunitensi di tecnologia e produzione avanzata. Attraverso questa collaborazione, Broadcom svilupperà componenti in radiofrequenza 5G, inclusi i filtri FBAR, e componenti di connettività wireless all’avanguardia. I filtri FBAR saranno progettati e costruiti in diversi importanti centri produttivi e tecnologici americani, tra cui Fort Collins, in Colorado, dove Broadcom ha una struttura importante.

L’azienda afferma che l’investimento in questione fa parte dell’annuncio fatto nel 2021 riguardo l’intenzione di investire 430 miliardi di dollari nell’economia statunitense entro cinque anni, Apple è sicura di raggiungere l’obbiettivo inizialmente prefissato “attraverso spese dirette con fornitori americani, investimenti in data center, spese in conto capitale negli Stati Uniti e altre spese domestiche”; la società attualmente supporta più di 1.100 posti di lavoro presso l’impianto di produzione di filtri FBAR di Broadcom a Fort Collins, in Colorado, e il nuovo accordo consentirà al produttore di “continuare a investire in progetti di automazione critici e migliorare le competenze di tecnici e ingegneri”.

Tim Cook, CEO di Apple, ha espresso la propria soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo con la seguente dichiarazione:

Siamo entusiasti di prendere impegni che sfruttano l’ingegnosità, la creatività e lo spirito innovativo della produzione americana. Tutti i prodotti Apple dipendono dalla tecnologia progettata e costruita qui negli Stati Uniti, e continueremo ad approfondire i nostri investimenti nell’economia statunitense perché abbiamo una fede incrollabile nel futuro dell’America.

La nuova partnership fra le due società non dovrebbe intaccare quella che è la strada intrapresa da Apple negli ultimi tempi, per tentare di ridurre la propria dipendenza da fornitori esterni infatti la società ha iniziato a sviluppare la propria tecnologia interna per componenti come Bluetooth e Wi-Fi, nel tentativo di produrre un chip combinato Wi-Fi e Bluetooth che potrebbe debuttare già nel 2025.

Apple conclude l’annuncio prendendosi alcuni meriti per quella che negli ultimi anni è stata l’adozione e la diffusione dello standard 5G:

Dopo l’introduzione della tecnologia 5G sui dispositivi Apple nel 2020, Apple ha contribuito a espandere e accelerare l’adozione del 5G in tutto il paese, promuovendo l’innovazione e la crescita dell’occupazione tra le aziende che supportano l’innovazione e l’infrastruttura 5G.

