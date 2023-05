Oura, azienda nota nel settore tecnologico per la realizzazione di anelli smart, ha recentemente annunciato sul proprio sito ufficiale il buon esito dell’acquisizione di un’altra società, Proxy. Le due realtà produttive operano in contesti differenti ma lo loro unione potrebbe portare notevoli vantaggi ai dispositivi prodotti da Oura, scopriamoli insieme.

Oura acquisisce Proxy per portare i pagamenti contactless sui propri anelli

Tutti noi appassionati siamo terribilmente affascinati dalla tecnologia, questo perché essa in buona sostanza mira a semplificare le numerose attività che svolgiamo quotidianamente; ora l’acquisizione di Proxy da parte di Oura potrebbe portare ulteriori benefici agli utilizzatori dei prodotti del brand, semplificando ulteriormente alcune azioni quotidiane.

A molti di voi sarà capitato di sentir parlare di Oura, magari alcuni addirittura preferiscono gli anelli dell’azienda ai classici smartwatch per il monitoraggio della propria salute; Proxy è invece forse meno conosciuta, si tratta di una società impegnata nella creazione di segnali di identità digitali, questi segnali possono essere utilizzati con svariate tipologie di dispositivi per sostituire chiavi, password, carte ecc.

L’acquisizione di Proxy da parte di Oura mira dunque all’integrazione dei servizi dell’azienda sugli anelli smart della società, aumentando di conseguenza le funzionalità offerte da questi accessori; il produttore dovrà ovviamente apportare alcune modifiche hardware ai propri anelli, che un domani consentiranno agli utenti di effettuare pagamenti senza dover utilizzare lo smartphone o il classico portafogli.

È plausibile che il servizio sia, una volta disponibile, compatibile con i principali servizi di pagamento quali Apple Pay e Google Pay. Al momento non ci sono informazioni precise in merito e ci vorrà del tempo prima che Oura possa integrare il know how e i servizi di Proxy sui propri prodotti, tuttavia i pagamenti potrebbero non essere l’unica novità derivante dall’acquisizione: considerando infatti che nel settore di Proxy figurano anche soluzioni dedicate all’identità, all’accesso e alla sicurezza, potremmo aspettarci degli anelli smart dotati di molte funzioni interessanti. Non ci resta che attendere per scoprirlo.

