Amazon si prepara a entrare nel mondo dei chatbot con una nuova esperienza di ricerca interattiva che aiuterà gli utenti a trovare risposte alle domande sui prodotti, confrontare prodotti, ricevere suggerimenti personalizzati e molto altro ancora. L’azienda ha pubblicato annunci di lavoro per ingegneri specializzati in apprendimento automatico, che mostrano come l’azienda stia “ripensando la ricerca su Amazon” per offrire una nuova esperienza di conversazione interattiva.

L’annuncio di lavoro, che potete visualizzare a questo indirizzo, è stato scovato per la prima volta dal noto portale Bloomberg, e spiega come Amazon voglia creare qualcosa di nuovo che cambierà radicalmente il modo di effettuare acquisti online, in maniera simile a come il browser Mosaic ha rivoluzionato Internet quasi 30 anni fa. L’azienda vuole offrire questa nuova esperienza ai suoi clienti il prima possibile, poiché la ricerca conversazionale sta diventando sempre più importante per gli acquisti online.

Amazon si butta nel mondo dell’AI conversazionale

L’AI conversazionale è la nuova tendenza del mercato, e sin dall’arrivo di ChatGPT diversi big del settore hanno lanciato le proprie visioni dell’intelligenza artificiale. Anche Google, con il suo Bard, ha dimostrato di essere in grado di rivoluzionare lo shopping online creando una guida all’acquisto da una singola ricerca di un prodotto.

È auspicabile quindi che Amazon non voglia perdere terreno in questo campo e sta investendo significativamente nell’intelligenza artificiale generativa in tutti i suoi business. Non è ancora chiaro però quando questa nuova esperienza di ricerca potrebbe essere rilasciata, né come si presenterà all’interno della piattaforma.

Probabilmente funzionerà in maniera simile a Bard, e potrebbe essere un utile punto di partenza per gli utenti che cercano di acquistare qualcosa con parametri specifici. In ogni caso, stando all’annuncio di lavoro pubblicato sul portale di Amazon, sembra probabile che questo nuovo tipo di shopping online arriverà in un futuro non troppo lontano.

