Una smart TV da 55 pollici completa di soundbar, videocamera e smart display è in arrivo gratuitamente per chi è disposto a sorbirsi della pubblicità e non si fa troppi problemi sull’invio dei propri dati di utilizzo del televisore.

L’idea è di Telly, una società creata dal co-fondatore di Pluto TV che visto il successo della piattaforma di streaming gratuita supportata dalla pubblicità intende estendere questo modello di business anche all’hardware, offrendo gratuitamente una smart TV che visualizza pubblicità in un secondo display più piccolo in altezza e collegato al display principale attraverso una soundbar.

Oltre a mostrare annunci, lo smart display è anche in grado di visualizzare una varietà di widget con risultati sportivi, notizie, meteo e quotazioni azionarie. Gli annunci potrebbero apparire all’estrema destra dello smart display oppure sotto forma di un feed di notizie sponsorizzato sul lato sinistro dello schermo.

Gli annunci non dovrebbero interrompere quello che si sta guardando sul display principale, tuttavia potrebbero utilizzare entrambi i display quando quello principale non è in uso.

Una portavoce di Telly anticipa che l’azienda sta sviluppando “l’esperienza pubblicitaria più coinvolgente di sempre” che include carte regalo per servizi come Netflix o Starbucks per la partecipazione a iniziative come i sondaggi.

Quello che mette sul piatto Telly non è poco se si considera che il display principale è un pannello da 55 pollici 4K HDR che viene fornito con un dongle Android TV 4K incluso, oltre al sintonizzatore integrato per guardare la TV via etere.

In più è presente una telecamera con otturatore per la privacy e microfono che può tracciare il movimento all’interno dei programmi avanzati gratuiti di fitness forniti con la TV e consentire di utilizzare la piattaforma Zoom inclusa nella TV di Telly che integra anche un assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale ed esegue il sistema operativo TellyOS. La società sta anche per distribuire 40 giochi diversi e la possibilità di riprodurre musica da servizi di streaming popolari.

Telly afferma che il dispositivo può raccogliere informazioni sui contenuti audio e video che l’utente guarda, i canali visualizzati e la durata delle sessioni di visualizzazione, il modo in cui interagisce con la TV, incluse le ricerche, i pulsanti selezionati, nonché la presenza fisica dell’utente e di qualsiasi altra persona che utilizza la TV in un dato momento.

L’azienda specifica che l’utente ha il diritto di scegliere di non condividere i suoi dati di visualizzazione e attività, ma in questo caso dovrà restituire il televisore, pena l’addebito di 500 dollari sulla carta di credito registrata.

Chi fosse interessato può visitare il sito web freetelly.com per prenotare uno dei 500.000 dispositivi gratuiti che Telly dice inizierà a spedire questa estate.

Potrebbe interessarti: Migliori smart TV di Maggio 2023, ecco i nostri consigli