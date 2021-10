Pluto TV sbarca in Italia con 40 canali gratuiti

Così come vi abbiamo anticipato lo scorso mese, nella giornata odierna fa il suo debutto ufficiale nel nostro Paese un nuovo protagonista nel settore dei contenuti multimediali in streaming: stiamo parlando di Pluto TV.

Si tratta di una piattaforma che può vantare numeri importanti a livello globale, con 52 milioni di utenti attivi su base mensile in 25 Paesi e 400 canali internazionali, con contenuti pensati per tutta la famiglia.

L’offerta di Pluto TV in Italia

Da oggi Pluto TV è disponibile nel nostro Paese con 40 canali lineari esclusivi, oltre a migliaia di ore di contenuti on demand, l’ideale per soddisfare le esigenze di ogni genere di utenza. La sua offerta si arricchirà poi nel 2022 con l’arrivo di Paramount+.

Per accedere a Pluto TV è possibile sfruttare il relativo sito Web (www.pluto.tv) oppure la sua applicazione, disponibile per dispositivi Android e iOS, per le più importanti Smart TV (Samsung, LG, Amazon Fire) e per Chromecast mentre una selezione di canali sarà anche presente su Samsung TV Plus.

E se vi state chiedendo che generi di canali potrete trovare su Pluto TV, ecco alcune delle categorie più interessanti:

Film Romantici – dedicata a chi crede nell’amore a prima vista e a chi cerca una storia che faccia battere il cuore

– dedicata a chi crede nell’amore a prima vista e a chi cerca una storia che faccia battere il cuore Film Commedia – canale che raccoglie le pellicole più divertenti, dove si ride fino alle lacrime

– canale che raccoglie le pellicole più divertenti, dove si ride fino alle lacrime Film Azione – per chi non può vivere senza esplosioni, inseguimenti e azioni da batticuore

per chi non può vivere senza esplosioni, inseguimenti e azioni da batticuore Film Drama – una raccolta di storie dolci, momenti indimenticabili e film commoventi

– una raccolta di storie dolci, momenti indimenticabili e film commoventi Film Italiani – per chi vuole rivivere il meglio del nostro cinema

– per chi vuole rivivere il meglio del nostro cinema Crime – un canale per gli appassionati del genere crimine, tra serie TV e film ambientati in tribunale

– un canale per gli appassionati del genere crimine, tra serie TV e film ambientati in tribunale Scherzi e Risate – raggruppa i migliori scherzi, giochi e momenti comici della tv

Tra gli altri canali troviamo Dating (dedicato a chi è in cerca dell’anima gemella), Serie Teen (per un pubblico più giovane), Super! Pop, Super! Eroi e Super! Spongebob, Real Life, Consulenze Illegali, Le sorelle McLeod, 16 anni e incinta, Il Banco dei Pugni e Clubbing TV (dedicato ai più grandi DJ e produttori di tutto il mondo con spettacoli esclusivi).

Pluto TV è un servizio gratuito grazie al supporto della pubblicità: in sostanza, non avete scuse per non provarlo. Buon divertimento.