Il mese scorso l’Antitrust aveva imposto a Meta di accordarsi con SIAE per sbloccare la musica su Instagram e Facebook anche per gli utenti italiani.

La vicenda fra SIAE e Meta ora ha raggiunto un nuovo stadio che consiste in un accordo temporaneo tra le parti che ripristina tutta la musica sui social Instagram e Facebook anche per gli utenti italiani fino al prossimo autunno. Questo accordo durerà fino al 6 ottobre e nel frattempo Meta e SIAE cercheranno di trovare l’intesa a lungo termine.

SIAE si dichiara soddisfatta per il risultato raggiunto, ma rimane comunque impegnata a tutelare gli interessi dei suoi iscritti, continuando a lavorare per raggiungere un accordo duraturo improntato all’equità e alla trasparenza, in linea con quanto previsto dalla direttiva europea sul Copyright, nel rispetto delle decisioni e delle misure cautelari dettate dall’Antitrust.

Meta ribadisce il pieno rispetto del diritto d’autore di artisti e compositori e spera di raggiungere un accordo a lungo termine con SIAE.

Secondo alcune indiscrezioni le due società avrebbero prorogato il contratto di licenza alle stesse condizioni di quello scaduto a fine 2022 per tenere a bada l’Antitrust.

Per ora tutta la musica torna a essere disponibile su Facebook e Instagram anche nel Bel Paese, tuttavia bisognerà vedere se Meta e SIAE riusciranno a trovare l’accordo definitivo entro il 6 ottobre.

