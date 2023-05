A seguito di numerosi incidenti accaduti nel territorio nazionale, il governo cinese ha costretto Tesla a emettere quello che finora è il suo più grande richiamo di veicoli elettrici nel paese del dragone.

Il motivo che ha spinto il governo a richiamare teoricamente tutti i veicoli Tesla in circolazione sulle strade cinesi riguarda sia le abitudini radicate nei conducenti abituati ai motori a combustione interna, sia la mancanza di opzioni di intensità della frenata rigenerativa relative alla modalità di guida a un pedale di Tesla.

L’Amministrazione statale cinese per la regolamentazione del mercato sostiene che la modalità di guida a un pedale che i veicoli Tesla utilizzano per impostazione predefinita è incline a causare incidenti e ritiene che i consumatori hanno bisogno di un modo per selezionare la modalità di applicazione della frenata rigenerativa.

Non è raro sentire conducenti che affermano di aver premuto il pedale del freno e il veicolo Tesla ha invece accelerato, inoltre i veicoli della casa automobilistica di Elon Musk hanno già causato incidenti laddove sembrava impossibile.

Si tratta del più grande richiamo mai affrontato da Tesla in Cina e comprende oltre 1,1 milioni di veicoli elettrici, in particolare tutte le unità prodotte localmente tra il 12 gennaio 2019 e il 24 aprile 2023.

Tesla prevede di risolvere il problema rilasciando un aggiornamento software via OTA a tutti i veicoli interessati dal richiamo. L’update dovrebbe ripristinare il livello di frenata rigenerativa di intensità più bassa e inviare un avviso al conducente quando l’acceleratore è completamente premuto per periodi prolungati.

